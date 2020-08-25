Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Филипп: «„Зенит“ обыграть непросто, но „Динамо“ по силам это сделать»

25 августа 2020, 17:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Зенит» – это клуб с набором очень сильных футболистов, который продолжает приобретать хороших игроков. Например, Деян Ловрен – отличный защитник.

Конечно, нас ждет сложная игра, но «Динамо» именно против сильных оппонентов проводит наиболее удачные матчи. «Зенит» будет пытаться навязать нам свой атакующий стиль, но нам есть, что им противопоставить.

Для каждого футболиста в российской лиге интересно сыграть против команды из Санкт-Петербурга и обыграть ее. Это непросто, но нам по силам это сделать.

Также недавно Филипп поделился мнением об уровне РПЛ.

Все новости
Агент Сафонов: «Малком в сборной России? Это чистая реклама»
27 августа 2020
Комличенко: «Поздравляю всех, кто переживал за „Динамо“ в этот вечер»
27 августа 2020
Агент: «Не исключено, что Малком захочет выступать за сборную России»
26 августа 2020
Фукс: «Мнение Марио сильно повлияло на моё решение перейти в ЦСКА»
25 августа 2020
Фукс взял в ЦСКА номер, под которым играл Вернблум
25 августа 2020 Фото
Фукс выбрал игровой номер в ЦСКА
25 августа 2020
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Gotlib (раскрыть)
28 августа 2020 в 22:12
Дык молодец!
Gotlib
Gotlib ответ sv_1969 (раскрыть)
28 августа 2020 в 22:06
Мужик сказал-мужик сделал. )))
sn_spb
sn_spb
26 августа 2020 в 11:52
Знаем мы, что Вы противопоставите, 9 игроков в своей штрафной.
LOpp
LOpp ответ Лакшери (раскрыть)
26 августа 2020 в 07:35
Надеюсь, что Спартак)
Лакшери
Лакшери ответ LOpp (раскрыть)
25 августа 2020 в 23:44
Лол. Кто помешает?
LOpp
LOpp ответ Лакшери (раскрыть)
25 августа 2020 в 20:57
Думаю не возьмёте, имхо
Petergoff
Petergoff
25 августа 2020 в 20:43
Как то вызывающе, звучит заявление Филиппа. Ну в принципе, всё по делу.
Лакшери
Лакшери ответ LOpp (раскрыть)
25 августа 2020 в 19:50
Даже если первое место возьмём?
ДСА
ДСА
25 августа 2020 в 18:49
Зенит явный фаворит
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
25 августа 2020 в 18:31
Всё будет зависеть только от Зенита.
Gunslinger
Gunslinger ответ Parma1972 (раскрыть)
25 августа 2020 в 18:25
Классный рассказ!!!
112910415
112910415
25 августа 2020 в 18:15
надо поднапрячься !
Evilhuman
Evilhuman
25 августа 2020 в 18:12
Все у всех могут отнять очки, но в данном случае только случайно, Зенит сильнее на голову
LOpp
LOpp ответ Лиговский (комментарий удален) (раскрыть)
25 августа 2020 в 18:03
Говорил, но тут вмешалась пандемия
волгодон 2
волгодон 2
25 августа 2020 в 17:59
участковый Киркориан намекает на необходимость сотрудничества с судьёй Васильевым
sv_1969
sv_1969
25 августа 2020 в 17:59
Надо сделать а потом говорилки говорить)
LOpp
LOpp
25 августа 2020 в 17:56
Пора уже Зениту терять очки. Третье чемпионство подряд им все равно не дадут.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
25 августа 2020 в 17:53
Динамовцы отнимут очки у Зенита.
cadmiy
cadmiy
25 августа 2020 в 17:53
Динамо сначала нужно с Арсеналом справиться.
Parma1972
Parma1972
25 августа 2020 в 17:48
ФилиппОк разговорился,не к добру
drug01
drug01
25 августа 2020 в 17:48
Молодец Филипп так будет
shlomo
shlomo
25 августа 2020 в 17:47
Не думаю, что это получится...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 августа 2020 в 17:47
Склро все увидим...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 