«Боруссия» Д – красавцы недели. Перекрыли кислород Мбаппе и победили ПСЖ

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сегодня, 01:17

Гости не реализовали свои моменты.

Терзич с третьей попытки выучил ПСЖ

В матчах команд на групповом этапе у парижан было преимущество. Им удалось сыграть первым номером. Но осенние поединки не имеют значения в полуфинале Лиги чемпионов. Терзич хоть и не гений тактики, является перспективным наставником, в котором команда не разочаровалась даже после унизительного поражения в гонке с «Баварией» за чемпионство год назад. Так бывает редко, но коллектив поддержал молодого наставника.

Теперь вместе хотят в финал Лиги чемпионов, для чего грамотно сыграли против опасного, но не готового к высокому темпу ПСЖ . Было заметно в матчах против «Ньюкасла», что парижанам не хватает опыта работы на скоростях главных лиг. Когда «Боруссия» Д дома предложила не самый скоростной, но плотный футбол, то оборона Луиса Энрике допустила ошибку в первом тайме. Немцы могли даже увеличить разницу, но Доннарумма не спал.

А вот когда Фюллькруг после паса Шлоттербека выскочил на ворота, то ни голкипер, ни защитник Эрнандес не спасли парижан. Француз получил травму, а его напарник по сборной Мбаппе получит нагоняй за плохой первый тайм в Дортмунде. Килиана закрыли до перерыва, грамотно передавали друг другу. «Боруссия» Д с большим уважением подошла к сопернику. Даже крайний форвард Адейеми активно страховал зону в обороне.

Немцы признавали силу оппонента, но решили остановить его за счет плотных и широких линий. «Боруссия» Д ничего себе не гарантировала симпатичным первым таймом. Зато получили преимущество в счете и шанс сыграть в глубоком блоке, полагаясь на контратаки, которых парижане боятся не только в Лиге чемпионов, но также в чемпионате Франции – страдали от них постоянно. Схема «4-2-3-1», когда у тебя даже центральные защитники с шикарным пасом – Хуммельс и Шлоттербек техничные ребята, всегда работает на команду, которая ведёт в счете в домашнем поединке.

Парижане надеялись на класс своих звёзд

На старте второго тайма Мбаппе и его напарники обстреляли каркас ворот «Боруссии» Дортмунд. Килиан и его друг Хакими в одной атаке дважды попали в разные штанги ворот Кобеля. Но в целом классическая испанская схема «4-3-3» не работала на ПСЖ . Не могли подолгу контролировать игру и мяч, расшатывая чужие линии. Зато когда у тебя на поле футболисты за сотни миллионов евро, то любой может организовать опасную атаку против немецкого клуба, который не является лучшим на родине.

Признавая хорошую готовность «Боруссии» Д и правильность их тактики в первом полуфинале, нельзя не отметить наличие фаворита в паре. Конечно, ПСЖ сильнее, если играет в свой футбол. Ради возвращения Луис Энрике внес коррективы. Испанец одолжил фишку Анчелотти с первого матча «Реала» против «Манчестер Сити». Баркола и Мбаппе удваивали левый фланг, а затем молодой вингер уходил помогать Дембеле. Хитрая схема исключала классическую работу по центру для «девятки», но нагружала хозяев.

Хотя каждый соперник в этой Лиге чемпионов заставлял ПСЖ страдать на отрезках матчей, даже «Реал Сосьедад», часто у парижан получалось перевернуть игру, полагаясь на уровень исполнительского мастерства известных футболистов. После перерыва в Дортмунде был шанс испугать «Боруссию» Д, ведь немцы выложились и начали оставлять соперников на хороших позициях. Игра изменилась, но пока гости не сравняли счет, все разговоры о камбэке не имели значения. Пока терпели – побеждали.

Луис Энрике прекрасно понимает, что его команда – не «Реал», чтобы подстраиваться под соперника как хамелеон. Поэтому испанец должен руководить подопечными с бровки активнее, чем это обычно делает Анчелотти. Зато ПСЖ можно назвать командой, которая слышит приказы. В чемпионате Франции им приходилось участвовать в перестрелках с разменом голами, поэтому пропускать не боятся. Всегда могут забить, так как полузащитники толковые. И даже сонный Мбаппе может забить гол на ровном месте.

Французы не перестроились в концовке матча

«Боруссии» Д для полного счастья не хватало второго гола. Контратаки и стандарты работали на немцев, но им немножко не хватало точности, как и французским соперникам на самом старте второго тайма. Парижане понимали, что если начнут спешить и слишком рано рисковать, то ухудшат положение, пропустив второй гол. Обе команды не могли поддерживать интенсивность уровня игры «Баварии» и «Реала». Зато количество созидателей на поле зашкаливало, что обещало сюрпризы для тактики друг друга.

Понравилось, что после периодов с давлением ПСЖ немцы всегда брали длительные паузы. Начинали контролировать мяч и отдыхали, играя первым номером. Важно похвалить фанатов парижан за уважение к сопернику и болельщиков «Боруссии» Д – желтая армия впечатлила. Всегда важно, чтобы трибуны чувствовали поединок и не спешили негативно реагировать на неяркий футбол, который после перерыва работал на хозяев поля. Терзич четко скатывал игру с центра на фланги.

Луис Энрике страдает из-за спорной формы запасных нападающих, Коло Муани и Рамуш не впечатлили в этом сезоне. Надеялись скорее на короткую атаку с одним важным пасом. Но такую тактику парижан немцы в целом читали, потому что пасы поперек поля оставляют шансы для обороны правильно расположиться и надежно перекрыть зоны для рывков нападающих фаворита. Энрике не был счастлив на бровке, он понимал – соперник хорошо подготовился. За семьдесят минут хозяева пробежали на 7 километров больше.

ПСЖ был близок к ответному мячу по сценарию, описанному чуть выше – класс Мбаппе помог создать момент для Дембеле. Но Усман не стал легендой «Барселоны», поскольку не умеет играть с предельной эффективностью. Вот и в футболке парижан проиграл дуэль голкиперу Кобелю. Волнообразный футбол побеждал, Санчо и Мбаппе обменивались обводками и отрезками, когда их команды контролировали мяч. Париж давил, а Терзич запоздал с заменами. Адейеми стоило заменить раньше, он ходил по полю в конце.