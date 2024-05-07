Жо арестован в Бразилии

Экс-игрок ЦСКА, выступающий за «Амазонас», Жо задержан в Бразилии.
Нападающий провёл ночь в тюрьме из-за неуплаты алиментов.
Ожидается, что скоро бразилец будет освобождён.
Экс-игрок ЦСКА, выступающий за «Амазонас», Жо задержан в Бразилии.
Нападающий провёл ночь в тюрьме из-за неуплаты алиментов.
Ожидается, что скоро бразилец будет освобождён.
Как-то у меня моего близкого товарища остановили гаишники и в ходе проверки выяснилось, что его бывшая жена подала на алименты и его уже в розыск подали! Хотя он с ней общался, с сыном виделся, деньгами конечно же помагал, но нигде это не фиксировал. А она не сказав ему ни слова, вот такое вот вытворила. Тогда у него и счета были арестованы и немало проблем из-за этого.
Как-то у меня моего близкого товарища остановили гаишники и в ходе проверки выяснилось, что его бывшая жена подала на алименты и его уже в розыск подали! Хотя он с ней общался, с сыном виделся, деньгами конечно же помагал, но нигде это не фиксировал. А она не сказав ему ни слова, вот такое вот вытворила. Тогда у него и счета были арестованы и немало проблем из-за этого.