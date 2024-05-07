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Жо арестован в Бразилии

вчера, 17:06

Экс-игрок ЦСКА, выступающий за «Амазонас», Жо задержан в Бразилии.

Нападающий провёл ночь в тюрьме из-за неуплаты алиментов.

Ожидается, что скоро бразилец будет освобождён.

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ЦСКА  Жо
Перевод с globo.com
Бывший нападающий ЦСКА освобождён из тюрьмы
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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:55
Вспоминается выступление Михаила Задорнова : Почему посадили ? - Не делился . -А почему освободили ? - Поделился .
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:39
Шо?..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:36
Детей надо обеспечит. Если мужчина
Интерес
Интерес
вчера в 18:34
Господа ,вы звери!
adekvat
adekvat
вчера в 18:20
Еще один бедолага попал за решетку.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:14
А он точно знает сколько у него детей и кому надо платить???
sihafazatron
sihafazatron ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:33
Он мог и не знать об этом.
Как-то у меня моего близкого товарища остановили гаишники и в ходе проверки выяснилось, что его бывшая жена подала на алименты и его уже в розыск подали! Хотя он с ней общался, с сыном виделся, деньгами конечно же помагал, но нигде это не фиксировал. А она не сказав ему ни слова, вот такое вот вытворила. Тогда у него и счета были арестованы и немало проблем из-за этого.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:19
Московских карнавальщиков потихоньку отлавливают... наследили...
shur
shur
вчера в 17:17, ред.
...вот Вагнера не забуду никогда, а Жо так блеснул поначалу так середнячком и играл за армейцев! Но за яй-а платить надо, святое дело! Хотел женщину, получил взамен, не любишь, всё равно должен,платить, дети не виноваты!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:07
Ну что ли денег мало,мог бы и заплатить.
Гость
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