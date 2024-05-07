В «Факеле» осудили оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей

«Факел» сделал обращение к болельщикам после матча 27-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Во время игры фанаты скандировали «„Зенит“ — позор российского футбола».

Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем благодарить вас за невероятную поддержку, которую вы нам оказываете. Мы всегда и в любой ситуации остаёмся единым целым. И клуб нуждается в поддержке именно от первой до последней секунды матча.

Успеха можно достичь только в справедливой борьбе. Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей. Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения.

Мы против любых провокаций и сделаем всё, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион.

Пока едины – мы непобедимы!