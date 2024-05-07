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В «Факеле» осудили оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей

вчера, 17:59

«Факел» сделал обращение к болельщикам после матча 27-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Во время игры фанаты скандировали «„Зенит“ — позор российского футбола».

Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем благодарить вас за невероятную поддержку, которую вы нам оказываете. Мы всегда и в любой ситуации остаёмся единым целым. И клуб нуждается в поддержке именно от первой до последней секунды матча.

Успеха можно достичь только в справедливой борьбе. Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей. Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения.

Мы против любых провокаций и сделаем всё, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион.

Пока едины – мы непобедимы!

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sv_1969
sv_1969
вчера в 19:10
Ну а что они могли сказать то
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:55
Кому эта правда глаза колет?))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:47
Правда глаза колет и всегда наказуема...)
lotsman
lotsman
вчера в 18:27, ред.
А судей то за что? Сухой так старался, даже третий тайм почти соорудил, чтобы пенальти придумать, а его освистали. Неблагодарные какие.
112910415
112910415
вчера в 18:23
и хочется, и колется ...
xs3wemhzc622
xs3wemhzc622
вчера в 18:00
За правду всегда приходится платить.
Гость
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