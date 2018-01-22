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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
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Агент: «Черных склоняется к переходу в „Динамо“»

сегодня, 11:17

Андрей Кабуш, агент нападающего сборной Литвы и польской «Ягеллонии» Федора Черных, подтвердил, что к его клиенту есть интерес из России.

«Фёдором интересуются четыре клуба. Из России: „Динамо“, „Анжи“ и „Урал“. Также в нём заинтересована „Легия“. „Ягеллония“ за трансфер хочет в пределах 400 тысяч евро. Фёдор отдаёт предпочтение „Динамо“. Но это не факт, что мы именно с ними заключим контракт. Фёдор хочет двигаться дальше. Контракт с нынешним клубом рассчитан до 30 июня 2018 года».

По слухам, «бело-голубые» предложили за игрока 300 тысяч евро, а «Урал» - 350.

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Борисыч1
Борисыч1 ответил Bekelman55
сегодня в 20:36
Bekelman55:
тут о Черных подробно посмотрел инфу. ВРоде как и в полузащите часто играет. Универсал
На позиции Вани Темникова и Катрича. Интересно, как у него с отбором и перехватами. У нас похожий Антон Терехов - тоже и нап и хав. Но кресты...Не одного погубили(((
Bekelman55
Bekelman55 ответил Борисыч1
сегодня в 20:12
Борисыч1:
Миша, это как считать. Вандерсон-Погреб никуда не делись. Если с ними - у нас уже Марков-Обольский-Луценко. А если туда же Панченко приплюсовать, то Черных будет 7-ым. Не считая Лацевича ))))
тут о Черных подробно посмотрел инфу. ВРоде как и в полузащите часто играет. Универсал
oleg din
oleg din
сегодня в 18:12
черных играет в сборной на правом фланге полузащите , кто это его в нападения поставил ??
шацк
шацк ответил Борисыч1
сегодня в 17:39
Борисыч1:
Миша, это как считать. Вандерсон-Погреб никуда не делись. Если с ними - у нас уже Марков-Обольский-Луценко. А если туда же Панченко приплюсовать, то Черных будет 7-ым. Не считая Лацевича ))))
Нет, ну Погреба уже давно считать не надо)) Панченко с нормальными форвардами наконец то будет играть на совей позиции. Напы остались Луценко и Обольский (ему шанс дадут, но в глубоком запасе), подписали Маркова и Черных будет как тем самым 4, а по факту должен быть вторым. Вандерсон как раз на замене Панчеко будет страховать.
Sem25
Sem25
сегодня в 13:52
Агент делает свою работу - поднимает цену подопечному)))
Действительность такова. Цена символическая, если будет нужен Хохлову, купят. Как говорил Марков: Хохлов убедил его с третьего звонка. Рауш тоже очарован телефонными переговорами с Хохловым)))
Борисыч1
Борисыч1 ответил шацк
сегодня в 13:51
шацк:
Видимо подпишем напа - пусть будет 4, чем 1.5 как в том году))
Миша, это как считать. Вандерсон-Погреб никуда не делись. Если с ними - у нас уже Марков-Обольский-Луценко. А если туда же Панченко приплюсовать, то Черных будет 7-ым. Не считая Лацевича ))))
шацк
шацк
сегодня в 13:20
Видимо подпишем напа - пусть будет 4, чем 1.5 как в том году))
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 12:41
Сейчас напов хватает. Но можно предварительный контракт и взять летом свободным агентом.
yaustal039
yaustal039
сегодня в 12:22
А 3 ......нужен все таки ?!
Никона
Никона
сегодня в 12:18
Популярный видать паренёк, то что им интересуется Урал и Анжи это не о чем мне не говорит а вот Легия уже аргумент в его пользу, хотя не думаю что уж очень хорошего уровня футболист, ну и поехать в Москву перспективнее чем е ЕКБ или Махачкалу.
За адекватность
За адекватность ответил Морозовский
сегодня в 11:41
Морозовский:
"Но это не факт, что мы именно с ними заключил контракт. ФЁДОР ХОЧЕТ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ". Так зачем заключать контракт с командой, с которой невозможно двигаться дальше?
В деньгах, я думаю для него это важнее футбола.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:33
"Но это не факт, что мы именно с ними заключил контракт. ФЁДОР ХОЧЕТ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ". Так зачем заключать контракт с командой, с которой невозможно двигаться дальше?
fcspartak
fcspartak
сегодня в 11:25
в зенит с такой фамилией точно не возьмут)
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