Агент: «Черных склоняется к переходу в „Динамо“»

Андрей Кабуш, агент нападающего сборной Литвы и польской «Ягеллонии» Федора Черных, подтвердил, что к его клиенту есть интерес из России.

«Фёдором интересуются четыре клуба. Из России: „Динамо“, „Анжи“ и „Урал“. Также в нём заинтересована „Легия“. „Ягеллония“ за трансфер хочет в пределах 400 тысяч евро. Фёдор отдаёт предпочтение „Динамо“. Но это не факт, что мы именно с ними заключим контракт. Фёдор хочет двигаться дальше. Контракт с нынешним клубом рассчитан до 30 июня 2018 года».

По слухам, «бело-голубые» предложили за игрока 300 тысяч евро, а «Урал» - 350.