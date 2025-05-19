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У «Ростова» сменится руководство и тренерский штаб

вчера, 13:13

Как стало известно, руководство «Ростова» и тренерский штаб объявят о своем уходе из клуба после Суперфинала Кубка России.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, спортивный директор клуба Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, около 50 человек из офиса и большое количество игроков покинут клуб сразу после финального матча Кубка.

Одним из руководителей «Ростова» станет человек бизнесмена Андрея Чайки. Сам Чайка тоже будет иметь отношение к принятию важных решений в жизни клуба.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ a-league (раскрыть)
вчера в 23:05
даже настолько все плохо? не ожидал, что там такой захват идет. Я мало что знаю про происходящее, просто слышал, что кризис в клубе и зп не платят игрокам. Я думал, что там чисто финансовые моменты. Ну, на следующий сезон вы все равно в РПЛ, а там с новым руководством уже видно будет. Может они часть серых денег будут оставлять в клубе, мы ж не знаем. Региональные клубы обычно нужны для отмыва и только Зенит для распила)
tank 166
tank 166 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:57
Да какие у нас могут быть мнения на этот счет? Сменившееся областное руководство декларирует 750 миллионов ,якобы заложенных в бюджет клуба. При этом область владеет 51 процентом акций. Остальные инвесторы , по идее тоже должны вложить такую же сумму и мы получим нынешний "Ростов". Ага.
Это при том,что зарплата главного тренера 150 миллионов, а еще есть неглавные тренеры, игроки, ну и там по мелочи -содержание стадиона,базы,персонала,переезды-перелеты,сборы, академия. Хватит на это все полтора миллиарда? Рублей? Надо у Галицкого спросить.
То есть ,недостающие деньги откуда-то берутся и явно не из областного кармана. Хозяин этого кармана справедливо хочет владеть контрольным пакетом и попросил ему передать еще 25 процентов акций ( не знаю,видимо какие-то расчеты были сделаны) и депутаты это даже утвердили. А новый губернатор решение приостановил. Типа ,или пусть берет всЁ, или у нас областная ответственность за такой важный социальный проект.
И все бы решилось уже 23 мая, но Ростов вдруг пролез в финал кубка. Всю эту канитель перенесли на конец июня, потому что объявить о развале ... пардон, "О смене руководства клуба" за 10 дней до финала - это в футбольном городе,мягко говоря,чревато.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:44
Посмотрим куда пути.... приведут.
a-league
a-league ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
Держаться до какого времени ?
Онлайн осуществляется рейдерский захват клуба новым голодным губернатором и его вертухаями-шестёрками. В перспективах отнюдь не футбол, а опять мутные криминальные схемы Саввиди, воровство бюджетных средств и уничтожение клуба по образу и подобию СКА Ростов, Чайки и пр.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 19:36
как они все любят сразу после финалов, суперфиналов, супер-суперфиналов уходить!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:31
Олег, поинтересуйся футбольным клубом Чайка из села Песчанокопское. Это детище именно этого Чайки. Жучара почище Гриши Иванова и бывшего КБ Шамиля Газизова. В один ряд с Туфаном Садыговым из Химок можно ставить. Да и Саввиди того же поля ягода. Тянет криминалитет на футбол. К чему бы это?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:44
Ростов сейчас шикарен. Нужно срочно выкупать Осипенко и вратаря
металлург
металлург
вчера в 18:11
Хана Ростову
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:05
До 23 мая должен быть решен вопрос с передачей акций «Ростова» миллиардеру Ивану Саввиди, и тогда он станет новым владельцем клуба.
Бывший генеральный директор «Чайки» Игорь Гончаров займет аналогичную должность в «Ростове».

Пока ничего не ясно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 18:03
Чайка:

– В начале 2015 года мы впервые встретились. Он (Бердыев. прим. мое.) говорил: «Давай работать в „Ростове“ совместно, чтобы двигаться вверх». Я мог возглавить клуб. В силу разных причин этого не получилось, но у нас остались нормальные отношения, – вспоминал Чайка в интервью «Спорт Бизнес Консалтинг».
протон
протон
вчера в 17:56
Мы понимаем теперь почему ушел Карпин, о "перспективных" планах Ростова видимо решили еще по ходу этого сезона...
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:35
Точно, Золотые слова, Дружище!!!!!!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:23
Здравия Желаю Виктор!...Так и я об этом!...а еще можно вспомнить и СКА Свердловск, и Динамо Алма- Ата, и Вымпел Калининградский-Королев, и многих других....не тот велик, кто никогда не падал, а тот , кто падая, всегда встает...
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:59
Приветствую, Дружище!!!
А Зоркий давно уже в 1-й лиге, а команда, куда более титулованная, чем Иркутск. А в советское время, вообще- гроза авторитетов. Одна из немногих, кто выигрывал в Красноярске!!! А московское Динамо, пару лет назад стояло перед выбором- или играть молодежкой в вышке и получать унизительные разгромы, или вместе с Зорким отправляться в пердив. Выбрали первое и оказались правы!!! Год отмучились, проигрывали разным отстоям по 0:12, но зато через год стали усиливаться, а ещё через два -уже стали чемпионами!!! А могли как Зоркий, до сих пор киснуть в пердиве.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:41
Анатолий!..Вы не правы!...При чем-в корне!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:12
При всем уважении к иркутскому бенди о футбольном клубе Ростов знают и интересуются им примерно в 10 тысяч раз больше людей, чем Байкал-Энергией. И все перестройки в нем будут интересны в лучшем случае 100-150 человек. А Ростов интересен миллионам.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:50
Какое иное?..В стране от Камчатки до Калининграда-погода согласно метеорологии!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:34
Не надо путать. В Ростове принципиально совсем иное.
5zc4apuwryy5
5zc4apuwryy5
вчера в 15:18
То ли пердив маячит, то ли медали...
альсато
альсато
вчера в 15:13
Чему тут удивляться....вон Байкал-Энергия Иркутск (Хоккей с мячом) заняв ПЯТОЕ место в Супер Лиге, со следующего сезона будет выступать в лиге -ниже классом....и все чинно и благородно.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:32
Ростовчане, держитесь. В такой ситуации сократить всех - логичный шаг. Надеюсь, игроки уйдут не бесплатно. Да, возможно следующий сезон будет в борьбе между стыками и вылетом, но это только один сезон, "переходный" для руководства. Это нужно просто пережить.

Посмотрите на мою любимую Севилью - там развод семьи, владеющей клубом и раздел имущества. И эта канитель три года длится, бегут все как с тонущего корабля. Севилья чудом избежала вылета в предпоследнем туре, и то - не сама, а конкуренты "постарались". И тут этот процесс еще на сезон вперед точно. Вам повезло, что у вас разом перестраивают клуб. Но селекционная служба у вас лучшая в РПЛ, таланты за бесплатно находят. вот селекционеров надеюсь вы сохраните
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:31
Читал,что Бердыев,когда был у руля предлагал ему совместную работу.Почему не тогда,почему сейчас с нуля это делать надо было.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:55
CapralCapral
К сожалению это не так, а гораздо хуже. Чайка - это типичный бизнесмен с легким криминальным уклоном. Его клуб Чайка из села Песчанокопское был в ФНЛ пойман на договорняках. Дело было шумное. Кончилось ссылкой в лигу ниже и отстранением от футбола некоторых работников.
Была информация, что клуб хотел приобрести Иван Саввиди - сам с полукриминальным прошлым, но что то не срослось. Меня в этой новости насторожило и обеспокоило то, что как написано "большое количество игроков покинут клуб". Офисных крыс новых набрать легко, но создать команду из новых игроков непросто. Тем более неясно кто будет тренировать. Похоже славная история клуба Ростов близка к завершению. Дончане, какие у вас мнения на этот счет?
mr8376qca55t
mr8376qca55t
вчера в 13:42
Что-то не к добру всё это
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 13:39, ред.
Неожиданно, но... такие решения не принимаются спонтанно. Провели полную ревизию всего футбольного хозяйства клуба, выявили слабые места, просчёты в спортивной и хозяйственной деятельности и пришли к такому радикальному решению. Время пришло. Предположу, что и городу надоело, что клуб "болтается" в турнирной таблице где - то там, на задворках...
Уверен, что В.Г.Карпин обо всём знал или догадывался, поэтому и решил покинуть клуб. Или ему предложили это сделать.
Capral
Capral
вчера в 13:25
Ничего удивительно- сокращают сотрудников, ввиду недостаточного финансирования... Советское время закончилось, когда все было место и у всех была работа.
Удачи Ростову!!!!!!! Пережить непростое время и встать на ноги!!!!!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:20, ред.
Ростов,что происходит? Неожиданно.
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