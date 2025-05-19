У «Ростова» сменится руководство и тренерский штаб

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вчера, 13:13

Как стало известно, руководство «Ростова» и тренерский штаб объявят о своем уходе из клуба после Суперфинала Кубка России.

Президент «Ростова» , спортивный директор клуба , тренерский штаб команды, около 50 человек из офиса и большое количество игроков покинут клуб сразу после финального матча Кубка.

Одним из руководителей «Ростова» станет человек бизнесмена Андрея Чайки. Сам Чайка тоже будет иметь отношение к принятию важных решений в жизни клуба.