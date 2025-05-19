У «Ростова» сменится руководство и тренерский штаб

Как стало известно, руководство «Ростова» и тренерский штаб объявят о своем уходе из клуба после Суперфинала Кубка России.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, спортивный директор клуба Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, около 50 человек из офиса и большое количество игроков покинут клуб сразу после финального матча Кубка.
Одним из руководителей «Ростова» станет человек бизнесмена Андрея Чайки. Сам Чайка тоже будет иметь отношение к принятию важных решений в жизни клуба.
Это при том,что зарплата главного тренера 150 миллионов, а еще есть неглавные тренеры, игроки, ну и там по мелочи -содержание стадиона,базы,персонала,переезды-перелеты,сборы, академия. Хватит на это все полтора миллиарда? Рублей? Надо у Галицкого спросить.
То есть ,недостающие деньги откуда-то берутся и явно не из областного кармана. Хозяин этого кармана справедливо хочет владеть контрольным пакетом и попросил ему передать еще 25 процентов акций ( не знаю,видимо какие-то расчеты были сделаны) и депутаты это даже утвердили. А новый губернатор решение приостановил. Типа ,или пусть берет всЁ, или у нас областная ответственность за такой важный социальный проект.
И все бы решилось уже 23 мая, но Ростов вдруг пролез в финал кубка. Всю эту канитель перенесли на конец июня, потому что объявить о развале ... пардон, "О смене руководства клуба" за 10 дней до финала - это в футбольном городе,мягко говоря,чревато.
Это при том,что зарплата главного тренера 150 миллионов, а еще есть неглавные тренеры, игроки, ну и там по мелочи -содержание стадиона,базы,персонала,переезды-перелеты,сборы, академия. Хватит на это все полтора миллиарда? Рублей? Надо у Галицкого спросить.
То есть ,недостающие деньги откуда-то берутся и явно не из областного кармана. Хозяин этого кармана справедливо хочет владеть контрольным пакетом и попросил ему передать еще 25 процентов акций ( не знаю,видимо какие-то расчеты были сделаны) и депутаты это даже утвердили. А новый губернатор решение приостановил. Типа ,или пусть берет всЁ, или у нас областная ответственность за такой важный социальный проект.
И все бы решилось уже 23 мая, но Ростов вдруг пролез в финал кубка. Всю эту канитель перенесли на конец июня, потому что объявить о развале ... пардон, "О смене руководства клуба" за 10 дней до финала - это в футбольном городе,мягко говоря,чревато.
Онлайн осуществляется рейдерский захват клуба новым голодным губернатором и его вертухаями-шестёрками. В перспективах отнюдь не футбол, а опять мутные криминальные схемы Саввиди, воровство бюджетных средств и уничтожение клуба по образу и подобию СКА Ростов, Чайки и пр.
Онлайн осуществляется рейдерский захват клуба новым голодным губернатором и его вертухаями-шестёрками. В перспективах отнюдь не футбол, а опять мутные криминальные схемы Саввиди, воровство бюджетных средств и уничтожение клуба по образу и подобию СКА Ростов, Чайки и пр.
Бывший генеральный директор «Чайки» Игорь Гончаров займет аналогичную должность в «Ростове».
Пока ничего не ясно.
Бывший генеральный директор «Чайки» Игорь Гончаров займет аналогичную должность в «Ростове».
Пока ничего не ясно.
– В начале 2015 года мы впервые встретились. Он (Бердыев. прим. мое.) говорил: «Давай работать в „Ростове“ совместно, чтобы двигаться вверх». Я мог возглавить клуб. В силу разных причин этого не получилось, но у нас остались нормальные отношения, – вспоминал Чайка в интервью «Спорт Бизнес Консалтинг».
– В начале 2015 года мы впервые встретились. Он (Бердыев. прим. мое.) говорил: «Давай работать в „Ростове“ совместно, чтобы двигаться вверх». Я мог возглавить клуб. В силу разных причин этого не получилось, но у нас остались нормальные отношения, – вспоминал Чайка в интервью «Спорт Бизнес Консалтинг».
А Зоркий давно уже в 1-й лиге, а команда, куда более титулованная, чем Иркутск. А в советское время, вообще- гроза авторитетов. Одна из немногих, кто выигрывал в Красноярске!!! А московское Динамо, пару лет назад стояло перед выбором- или играть молодежкой в вышке и получать унизительные разгромы, или вместе с Зорким отправляться в пердив. Выбрали первое и оказались правы!!! Год отмучились, проигрывали разным отстоям по 0:12, но зато через год стали усиливаться, а ещё через два -уже стали чемпионами!!! А могли как Зоркий, до сих пор киснуть в пердиве.
А Зоркий давно уже в 1-й лиге, а команда, куда более титулованная, чем Иркутск. А в советское время, вообще- гроза авторитетов. Одна из немногих, кто выигрывал в Красноярске!!! А московское Динамо, пару лет назад стояло перед выбором- или играть молодежкой в вышке и получать унизительные разгромы, или вместе с Зорким отправляться в пердив. Выбрали первое и оказались правы!!! Год отмучились, проигрывали разным отстоям по 0:12, но зато через год стали усиливаться, а ещё через два -уже стали чемпионами!!! А могли как Зоркий, до сих пор киснуть в пердиве.
Посмотрите на мою любимую Севилью - там развод семьи, владеющей клубом и раздел имущества. И эта канитель три года длится, бегут все как с тонущего корабля. Севилья чудом избежала вылета в предпоследнем туре, и то - не сама, а конкуренты "постарались". И тут этот процесс еще на сезон вперед точно. Вам повезло, что у вас разом перестраивают клуб. Но селекционная служба у вас лучшая в РПЛ, таланты за бесплатно находят. вот селекционеров надеюсь вы сохраните
Посмотрите на мою любимую Севилью - там развод семьи, владеющей клубом и раздел имущества. И эта канитель три года длится, бегут все как с тонущего корабля. Севилья чудом избежала вылета в предпоследнем туре, и то - не сама, а конкуренты "постарались". И тут этот процесс еще на сезон вперед точно. Вам повезло, что у вас разом перестраивают клуб. Но селекционная служба у вас лучшая в РПЛ, таланты за бесплатно находят. вот селекционеров надеюсь вы сохраните
К сожалению это не так, а гораздо хуже. Чайка - это типичный бизнесмен с легким криминальным уклоном. Его клуб Чайка из села Песчанокопское был в ФНЛ пойман на договорняках. Дело было шумное. Кончилось ссылкой в лигу ниже и отстранением от футбола некоторых работников.
Была информация, что клуб хотел приобрести Иван Саввиди - сам с полукриминальным прошлым, но что то не срослось. Меня в этой новости насторожило и обеспокоило то, что как написано "большое количество игроков покинут клуб". Офисных крыс новых набрать легко, но создать команду из новых игроков непросто. Тем более неясно кто будет тренировать. Похоже славная история клуба Ростов близка к завершению. Дончане, какие у вас мнения на этот счет?
К сожалению это не так, а гораздо хуже. Чайка - это типичный бизнесмен с легким криминальным уклоном. Его клуб Чайка из села Песчанокопское был в ФНЛ пойман на договорняках. Дело было шумное. Кончилось ссылкой в лигу ниже и отстранением от футбола некоторых работников.
Была информация, что клуб хотел приобрести Иван Саввиди - сам с полукриминальным прошлым, но что то не срослось. Меня в этой новости насторожило и обеспокоило то, что как написано "большое количество игроков покинут клуб". Офисных крыс новых набрать легко, но создать команду из новых игроков непросто. Тем более неясно кто будет тренировать. Похоже славная история клуба Ростов близка к завершению. Дончане, какие у вас мнения на этот счет?
Уверен, что В.Г.Карпин обо всём знал или догадывался, поэтому и решил покинуть клуб. Или ему предложили это сделать.
Уверен, что В.Г.Карпин обо всём знал или догадывался, поэтому и решил покинуть клуб. Или ему предложили это сделать.
Удачи Ростову!!!!!!! Пережить непростое время и встать на ноги!!!!!!!
Удачи Ростову!!!!!!! Пережить непростое время и встать на ноги!!!!!!!