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«Ман Юнайтед» представил специальные костюмы по случаю финала Лиги Европы

вчера, 22:36
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 22:00 Не начался

«Манчестер Юнайтед» презентовал новые синие костюмы перед финалом Лиги Европы. Их изготовил бренд Paul Smith, с которым у клуба давнее сотрудничество.

МЮ в решающем поединке ЛЕ сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча пройдёт в Бильбао 21 мая.«Ман Юнайтед» представил специальные костюмы по случаю финала Лиги Европы «Ман Юнайтед» представил специальные костюмы по случаю финала Лиги Европы «Ман Юнайтед» представил специальные костюмы по случаю финала Лиги Европы

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 05:59
Похоже, вслед за Кейном свой титул получит Тоттенхэм...
pnk2csed8n84
pnk2csed8n84
сегодня в 05:16
Экономили-экономили и вдруг дорогие костюмы заказали.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:27
А когда то рвали ЛЧ)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:42
МЮ не уважает ЛЕ...
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