«Ман Юнайтед» представил специальные костюмы по случаю финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» презентовал новые синие костюмы перед финалом Лиги Европы. Их изготовил бренд Paul Smith, с которым у клуба давнее сотрудничество.
МЮ в решающем поединке ЛЕ сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча пройдёт в Бильбао 21 мая.
|Тоттенхэм-:-Манчестер Юнайтед
|Завтра в 22:00 Не начался
«Манчестер Юнайтед» презентовал новые синие костюмы перед финалом Лиги Европы. Их изготовил бренд Paul Smith, с которым у клуба давнее сотрудничество.
МЮ в решающем поединке ЛЕ сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча пройдёт в Бильбао 21 мая.