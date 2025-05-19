Пьяница, бунтарь и легенда АПЛ. История Джейми Варди

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сегодня, 19:10

Скоро про него будут слагать легенды.

Эта история достойна экранизации – от простого рабочего до легенды английского футбола. Джейми Варди – имя, которое будут жители Лестера вспоминать очень и очень долго. Он любит выпить, но при этом забивает голы.

В начале своего пути Джейми Варди был отброшен на футбольную обочину – тренеры посчитали его слишком маленьким и худым. Боль от этого отказа была настолько сильной, что Джейми поклялся больше никогда не играть в футбол. Варди брался за низкооплачиваемую работу, чтобы свести концы с концами, работал по 12 часов на заводе. Как он сумел выбраться из такой ситуации, чтобы стать величайшим в истории «Лестера»?

Джейми Ричард Варди родился 11 января 1987 года в Шеффилде. Его мама Лиза работала адвокатом, а отец Ричард был крановщиком. Парень воспитывался в семье среднего класса, но столкнулся с бурным детством, когда рос в районе Хиллсборо.

Решение стать профессиональным футболистом пришло к Джейми в подростковом возрасте. Родители его поддержали, образование ушло на второй план. Но «Шеффилд Уэнсдей» ему отказал, поскольку посчитал парня слишком хрупким. Джейми сильно расстроился, ведь болел за эту команду. Стремясь полностью забыть о своей мечте, Варди устроился работать на завод.

Я работал техником по углеродному волокну, работа была физически сложной – нам приходилось поднимать тяжелые материалы и помещать их в горячие печи, постоянное поднятие тяжестей сказалось на моей спине.

Коллега и друг убедил Варди дать футболу второй шанс. Джейми начал искать клуб, который мог его принять. Помог «Уикерсли Юнайтед» из Ротерхэма – платили гроши. Примерно через пять лет форвард стал чемпионом Англии и лучшим бомбардиром турнира. «Лестер» купил Варди за 1 млн фунтов у «Флитвуда». Тогда начался победный путь, словно когда менеджеры выбрали Рокки Бальбоа в качестве соперника для Апполо Крида. Руководство узнало, что наш герой приходит на тренировки пьяным и провело беседу. Джейми адекватно воспринял критику и бросил пить, ну точнее стал пить гораздо реже. Однажды встретился с тайским монахом, который преодолел 6000 км от Таиланда до Лестера. Некоторые болельщики считают, что это и стало причиной победы в АПЛ , в шутку, конечно. Хотя, может, и не в шутку. Но у Джейми есть лайфхак, как обыграть центральных защитников.

В день матча Варди выпивал по три банки Red Bull (компенсировал отказ от алкоголя), а перед побитием рекорда ван Нистелроя выпил бутылку портвейна, но хотя бы не прямо перед игрой, конечно. В 2015 году пошел в казино и начал называть одного из посетителей «японцем», но он был азиатом, не из Японии. Ситуация почти как в фильме «Брат-2», когда герой Сухорукова назвал Киркорова «румыном», только Киркорова рядом не было. Пришлось заплатить штраф. В 2007 году получил условку – подрался возле паба, нужно было носить электронный браслет полгода, но разрешали ездить на матчи. Варди, как бы это ни звучало, всем сердцем любил Red Bull и писал в своей автобиографии «Джейми Варди: Моя история из ниоткуда»:

Пока мы ждем и убиваем немного времени перед матчем, я выпиваю двойной эспрессо. За полтора часа до начала матча мы идем в раздевалку, и я выпиваю третью банку Red Bull. Но этот я буду пить маленькими глотками до тех пор, пока мы не выйдем на разминку, и оставлю немного, чтобы допить, когда вернусь. Так что три Red Bull, двойной эспрессо и омлет с сыром и ветчиной – вот что заставляет меня бегать как сумасшедший в день матча.

В сезоне 2015/16 это работало буквальным образом: Варди пробил самую высокую скорость во всей АПЛ – 22 мили в час. Позже троллил «Тоттенхэм».

Со своей нынешней женой Варди познакомился на чемпионате мира 2014 года. Она работала промоутером в ночных клубах. Джейми нанял ее для организации вечеринки по случаю своего дня рождения. В процессе начался роман, а остальное уже история. Через два года они поженились, на данный момент воспитывают троих детей. Также у Джейми есть дочь от предыдущих отношений, а у Ребекки – двое от бывшего мужа. Семья Бекку не приняла, родители на свадьбе не присутствовали, на сторону родителей встали и бабушка с дедушкой Варди.

Бекка вляпалась в крупный скандал: если верить некоторым источникам, сливала газетам новости из личной жизни супруги Руни. Долгий судебный процесс идет до сих пор.

Англичанин создал ежегодную программу отбора футболистов, которые хотят построить карьеру. Называется она «V9», это по сути поиск талантов, каким был в своем время и сам Варди.

И вот недавно он провел свой последний матч за «Лестер», юбилейный, 500-й. И, конечно же, забил гол, и конечно же, этот гол тоже выглядит красиво по статистике – 200-й. 500 матчей за «Лестер» и 200 голов, это никто и никогда не повторит. В будущем может кто-то выиграть АПЛ даже с «Лестером», но пробить 200 голов в 500 матчах – нереально второй раз при нашей жизни уж точно. А, кстати, забыли напомнить, ведь перед этим нужно еще отпахать 12-часовую смену на заводе.

Теперь Варди может завершить карьеру. Но вопрос стоит в том, пойдет ли он на это. Сомневаемся, что Джейми бросит родную Англию и уедет в условную Саудовскую Аравию на заработки. Но есть интересный вариант развития карьеры – «Рексхэм». Да, тот клуб, который купил Дэдпул. Актер Райан Рейнольдс проделал большую работу, его клуб сумел выйти в Чемпионшип! Это сравнимо с полетом Варди в элиту английского футбола. Ну а почему бы Джейми и не завершить карьеру в этом клубе, хотя придется тогда сыграть против «Лестера», поскольку он в следующем сезоне тоже будет выступать в Чемпионшипе.