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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (21.05.2025)

сегодня, 20:58
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Юнайтед», поставить на его победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «шпор» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.93 3.36 2.49
Pinnacle 2.94 3.38 2.52
Pari 2.90 3.40 2.50

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Тоттенхэм» в полуфинале разгромил норвежский «Буде/Глимт» с общим счётом (5:1). В английском же чемпионате команда находиться близко к зоне вылета. Она занимает 17 место, с заработанными 38 очками. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились поражениями от «Кристал Пэлас» (0:2), и «Астон Виллы» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ расположился на строчку выше, чем его оппонент. В полуфинале Лиги Европы «красные дьяволы» сыграли с «Атлетиком», общий счёт по двум матчам (7:1). Две последние игры «Манчестер Юнайтед» завершились поражениями от «Вест Хэма» (0:2), и «Челси» (0:1).

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» проиграл две игры за пять последних матчей
  • «Манчестер Юнайтед» одержал всего три победы за прошедшие десять встреч
  • Три последние игры «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Предполагаем, обе команды смогут отличиться у ворот соперника минимум по одному разу. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.43 1.51 1.79 2.04 1.39 2.82
Pinnacle 2.70 1.50 1.86 2.03 1.46 2.86
Pari 1.82 2.00
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