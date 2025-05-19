«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (21.05.2025)

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сегодня, 20:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Юнайтед», поставить на его победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «шпор» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Тоттенхэм» в полуфинале разгромил норвежский «Буде/Глимт» с общим счётом (5:1). В английском же чемпионате команда находиться близко к зоне вылета. Она занимает 17 место, с заработанными 38 очками. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились поражениями от «Кристал Пэлас» (0:2), и «Астон Виллы» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ расположился на строчку выше, чем его оппонент. В полуфинале Лиги Европы «красные дьяволы» сыграли с «Атлетиком», общий счёт по двум матчам (7:1). Две последние игры «Манчестер Юнайтед» завершились поражениями от «Вест Хэма» (0:2), и «Челси» (0:1).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл две игры за пять последних матчей

«Манчестер Юнайтед» одержал всего три победы за прошедшие десять встреч

Три последние игры «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Предполагаем, обе команды смогут отличиться у ворот соперника минимум по одному разу. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.