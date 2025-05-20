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«Атлетико» представил выездную форму на сезон 2025/26

сегодня, 00:48

Мадридский «Атлетико» презентовал второй комплект формы на сезон 2025/26. В нём команда будет проводить выездные матчи.

Форма выполнена в тёмно-синем цвете.

«Атлетико» представил выездную форму на сезон 2025/26

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Все комментарии
gkek885vhnrd
gkek885vhnrd
сегодня в 05:14
Для выезда на дачу больше подходит эта выездная форма
протон
протон
сегодня в 00:53
Так себе
Цвета на мой вкус ужасные
Просто представьте, как бы выглядела эта форма, если бы вместо жёлтого использовали, например бирюзовый или ярко-голубой, и более насыщенный синий , как на эмблеме.
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