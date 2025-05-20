«Атлетико» представил выездную форму на сезон 2025/26

Мадридский «Атлетико» презентовал второй комплект формы на сезон 2025/26. В нём команда будет проводить выездные матчи.
Форма выполнена в тёмно-синем цвете.
Мадридский «Атлетико» презентовал второй комплект формы на сезон 2025/26. В нём команда будет проводить выездные матчи.
Форма выполнена в тёмно-синем цвете.
Цвета на мой вкус ужасные
Просто представьте, как бы выглядела эта форма, если бы вместо жёлтого использовали, например бирюзовый или ярко-голубой, и более насыщенный синий , как на эмблеме.
Цвета на мой вкус ужасные
Просто представьте, как бы выглядела эта форма, если бы вместо жёлтого использовали, например бирюзовый или ярко-голубой, и более насыщенный синий , как на эмблеме.