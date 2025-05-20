Шунин получил подарок за вклад в развитие динамовского движения

Бывший вратарь Антон Шунин получил награду от общества «Динамо».
Председатель общества Анатолий Гулевский вручил экс-голкиперу команды медаль за вклад в развитие динамовского движения.
Матч 29-го тура РПЛ с «Акроном» 18 мая был посвящён завершившему карьеру голкиперу.
Хочу напомнить, что даже, в прощальном матче Великого Яшина, игроки Динамо вышли на поле в традиционных бело-голубых цветах, а не в чёрной форме, в которой регулярно играл Великий вратарь- как за клуб, так и за сборную!!! Вот поэтому, я всегда и говорю, что нынешнее руководство Динамо- недостойно Чести Великого общества Динамо, ничего о нём не знает, и им не дорожит!!!!!!!
Хочу напомнить, что даже, в прощальном матче Великого Яшина, игроки Динамо вышли на поле в традиционных бело-голубых цветах, а не в чёрной форме, в которой регулярно играл Великий вратарь- как за клуб, так и за сборную!!! Вот поэтому, я всегда и говорю, что нынешнее руководство Динамо- недостойно Чести Великого общества Динамо, ничего о нём не знает, и им не дорожит!!!!!!!