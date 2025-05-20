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Шунин получил подарок за вклад в развитие динамовского движения

сегодня, 01:05

Бывший вратарь Антон Шунин получил награду от общества «Динамо».

Председатель общества Анатолий Гулевский вручил экс-голкиперу команды медаль за вклад в развитие динамовского движения.

Матч 29-го тура РПЛ с «Акроном» 18 мая был посвящён завершившему карьеру голкиперу.Шунин получил подарок за вклад в развитие динамовского движения

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:37, ред.
Рад за Антоху, пожелаю ему достойно продолжить путь истинного динамовца, которым он стал, во времена настоящего Динамо. Ну и пару слов об игре с Акроном, а точнее сказать, о той комедии, которая состоялась в этой игре. Итак, если руководство, хотело достойно проводить вратаря, который, якобы, играл в оранжевой форме, то во-первых, я не припомню, чтобы Шунин регулярно играл в оранжевой футболке, а даже, если бы и играл, то для этого не нужно было облачать всю команду в оранжевые цвета, что само по себе- уже оскорбительно для Динамо, чей исторический и традиционный цвет бело-голубой!!! Понимая, что нынешнее руководство клуба, ни сном, ни духом не волокёт в футболе, и в истории клуба в частности, можно было, только Лунёва одеть, символически- в оранжевый свитер, но не всю команду,, что принципиально противоречит менталитету Динамо!!!!!!!

Хочу напомнить, что даже, в прощальном матче Великого Яшина, игроки Динамо вышли на поле в традиционных бело-голубых цветах, а не в чёрной форме, в которой регулярно играл Великий вратарь- как за клуб, так и за сборную!!! Вот поэтому, я всегда и говорю, что нынешнее руководство Динамо- недостойно Чести Великого общества Динамо, ничего о нём не знает, и им не дорожит!!!!!!!
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