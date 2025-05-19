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Болельщики МЮ и «Тоттенхэма» нашли креативные способы добраться до Бильбао

вчера, 21:56
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 22:00 Не начался

Болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» используют оригинальные способы, чтобы добраться до Бильбао на финал Лиги Европы.

Один из них опубликовал фотографию с лодки, написав: «По пути в Бильбао. Через Бискайский залив, должен прибыть во вторник вечером».

Другой фанат, поддерживающий МЮ, решил отправиться в дальний путь на автофургоне Ford, взяв с собой памятные клубные вещи. Компанию ему составил болельщик «Тоттенхэма», однако никаких проблем в итоге не возникло.

Ещё один болельщик решил отправиться на самолёте, полетев сначала в Рим, затем в Сантандер, а дальнейший путь проделать на автобусе.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:32
по морю из Плимута наверно километров 800 там ровная прямая. норм вариант. а то машиной придется и на пароме и через горы
g46cjs7qqqhe
g46cjs7qqqhe
вчера в 22:21
До чего доводит любовь к футболу и родному клубу
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:19
В этом матче ни за кого, но за футбол, за много голов.
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