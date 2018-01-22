Горецка: «Я могу понять негодование болельщиков „Шальке“»

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка прокомментировал поведение фанатов «кобальтовых» во время вчерашнего матча Бундеслиги с «Ганновером» (1:1). Недавно стало известно, что Горецка начнет новый сезон в «Баварии», и болельщики «Шальке» отреагировали на это, вывесив баннер следующего содержания: «Ни деньги, ни титулы не являются более важными вещами, чем клуб. Тот, кто этого не ценит, может проваливать».

«Когда тебя освистывают твои же фанаты, это всегда больно. Но я ожидал нечто подобное и отчасти могу понять болельщиков.

Эти дни были самыми тяжелыми в моей карьере, это была новая для меня ситуация. Рад, что в целом атмосфера осталась положительной.

Я долго раздумывал над решением, послушал свое сердце и сделал выбор».