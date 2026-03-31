Кукурелья объяснил собрание игроков «Челси» в центральном круге

Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал о том, чьей идеей было собираться в центральном круге перед началом матчей.
Это то, что все игроки решили делать перед матчами, следуя совету одного из тренеров. У нас есть тренер в тренерском штабе, который помогает нам стать лучше и в психологическом плане. Поскольку у нас не хватает опытных игроков, он даёт нам советы, как создать образ более сильной команды.
Комментируя инцидент с участием арбитра Пола Тирни, который оказался в центре предматчевого совещания перед игрой с «Ньюкаслом» (0:1) в 30-м туре АПЛ, испанец сказал:
Я предпочитаю не говорить об этом. На мой взгляд, это было неуважением. Он мог подойти и сказать нам: «Послушайте, вы не можете так поступать по такой-то причине». Но вместо этого он подошёл и остался в центре. Честно говоря, я не хочу больше об этом говорить. Я не понял этого. Мне показалось, что он просто хотел выделиться.