Кукурелья объяснил собрание игроков «Челси» в центральном круге

сегодня, 13:45

Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал о том, чьей идеей было собираться в центральном круге перед началом матчей.

Это то, что все игроки решили делать перед матчами, следуя совету одного из тренеров. У нас есть тренер в тренерском штабе, который помогает нам стать лучше и в психологическом плане. Поскольку у нас не хватает опытных игроков, он даёт нам советы, как создать образ более сильной команды.

Комментируя инцидент с участием арбитра Пола Тирни, который оказался в центре предматчевого совещания перед игрой с «Ньюкаслом» (0:1) в 30-м туре АПЛ, испанец сказал:

Я предпочитаю не говорить об этом. На мой взгляд, это было неуважением. Он мог подойти и сказать нам: «Послушайте, вы не можете так поступать по такой-то причине». Но вместо этого он подошёл и остался в центре. Честно говоря, я не хочу больше об этом говорить. Я не понял этого. Мне показалось, что он просто хотел выделиться.

Mishka_Sakhalin
сегодня в 15:19
"создать образ более сильной команды" - не образ надо создавать, а команду. Образы матчи не выигрывают.
sxp2yebhsbn9
сегодня в 14:59
Одни ерундой занимаются, а другой решил от них не отставать.
Варвар7
сегодня в 14:35
Игроки собравшиеся в круг в центре (по очереди) - "Здравствуйте, меня зовут Марк и я игрок Челси... Последнее время я усиленно тренеровался... И сегодня я хочу принести максимальную пользу клубу... (аплодисменты от остальных игроков)..)
4n92py7395js
сегодня в 14:24, ред.
Хренью Челси занялись. Как в круг стали вставать, так одни прос*ры пошли что в АПЛ, что в ЛЧ.
Гость
