Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомСША. ЮСЛ 2026

Россиянин отличился голом в американской лиге вскоре после выхода на замену

сегодня, 12:16
Сан АнтониоЛоготип футбольный клуб Сан Антонио (Сан-Антонио)2 : 0Логотип футбольный клуб Лексингтон СКЛексингтон СКМатч завершен

29 марта прошёл матч регулярного чемпионата USL (второй по силе дивизион в США после МЛС) между «Сан Антонио» и «Лексингтоном» (2:0).

Счёт открыл Хорхе Эрнандес на 28-й минуте, а на 75-й забитым мячом отметился полузащитник Дмитрий Ерофеев. Россиянин вышел на замену на 69-й.

Для Ерофеева гол стал первым в этом сезоне, в котором он провёл 4 поединка.

Бывший игрок юношеской сборной России перебрался в американскую команду в январе 2025 года из московского «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Romeo 777
сегодня в 13:23
«матч регулярного чемпионата USL (второй по силе дивизион в США после МЛС)»

Это как наш 2-3 дивизион по силе…великое событие, забил гол у америкосов. У нас в своих лигах молодые ребята забивают голы, но всем по барабану на них.
5vpjx7qmwxnc
сегодня в 12:40
Надо же какое событие, лучше бы про нашу вторую лигу рассказали.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 