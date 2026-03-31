Россиянин отличился голом в американской лиге вскоре после выхода на замену

29 марта прошёл матч регулярного чемпионата USL (второй по силе дивизион в США после МЛС) между «Сан Антонио» и «Лексингтоном» (2:0).
Счёт открыл Хорхе Эрнандес на 28-й минуте, а на 75-й забитым мячом отметился полузащитник Дмитрий Ерофеев. Россиянин вышел на замену на 69-й.
Для Ерофеева гол стал первым в этом сезоне, в котором он провёл 4 поединка.
Бывший игрок юношеской сборной России перебрался в американскую команду в январе 2025 года из московского «Динамо».
Это как наш 2-3 дивизион по силе…великое событие, забил гол у америкосов. У нас в своих лигах молодые ребята забивают голы, но всем по барабану на них.
