Россиянин отличился голом в американской лиге вскоре после выхода на замену

1774948611

сегодня, 12:16

29 марта прошёл матч регулярного чемпионата USL (второй по силе дивизион в США после МЛС ) между «Сан Антонио» и «Лексингтоном» (2:0).

Счёт открыл Хорхе Эрнандес на 28-й минуте, а на 75-й забитым мячом отметился полузащитник . Россиянин вышел на замену на 69-й.

Для Ерофеева гол стал первым в этом сезоне, в котором он провёл 4 поединка.

Бывший игрок юношеской сборной России перебрался в американскую команду в январе 2025 года из московского «Динамо».