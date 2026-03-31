Хавбек «Торпедо» Берковский: «После хет‑трика расслабляться нельзя»

Полузащитник московского «Торпедо» прокомментировал победный матч со « СКА -Хабаровском» в 26-м туре Первой лиги (4:1).

Футболист сделал хет-трик, ещё одним голом в составе столичного клуба отметился Даниил Уткин.

У нас, конечно, есть ошибки. Опять не получилось сыграть «на ноль», но главное, что мы выиграли и получили важные три очка. Готовимся к следующей игре. После хет‑трика расслабляться нельзя. Расслабиться можно только после финального свистка, а во время игры всегда хочется продолжать забивать и получать кайф от забитых голов.