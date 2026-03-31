Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Хавбек «Торпедо» Берковский: «После хет‑трика расслабляться нельзя»

сегодня, 12:46
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Полузащитник московского «Торпедо» Илья Берковский прокомментировал победный матч со «СКА-Хабаровском» в 26-м туре Первой лиги (4:1).

Футболист сделал хет-трик, ещё одним голом в составе столичного клуба отметился Даниил Уткин.

У нас, конечно, есть ошибки. Опять не получилось сыграть «на ноль», но главное, что мы выиграли и получили важные три очка. Готовимся к следующей игре. После хет‑трика расслабляться нельзя. Расслабиться можно только после финального свистка, а во время игры всегда хочется продолжать забивать и получать кайф от забитых голов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
yzmjw3km7x47
сегодня в 12:54
Хет-трик для любого игрока большое событие.
uauq48zsd45v
сегодня в 12:54
На покер надо нацеливаться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 