Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли близок к переходу в «Ювентус», сообщают СМИ.

Трансферу поспособствует агент Балотелли Мино Райола, который также работает с игроками «Юве» Блезом Матюиди и Мойзе Кином.

«Юве» подготовил для итальянца пятилетний контракт с неплохим подписным бонусом, размеры которого не уточняются. Сообщается, что Балотелли уготована роль основного форварда, а не просто запасного варианта для Гонсало Игуаина.

27-летний Балотелли в этом сезоне забил 18 мячей в 23 играх за «Ниццу».

Ранее сообщалось об интересе к Марио со стороны «Наполи».