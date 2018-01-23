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«Кристал Пэлас» пытается арендовать форварда «Интера», сам игрок хочет перейти в «Зенит»

сегодня, 11:26

Нападающий «Интера» Эдер входит в сферу трансферных интересов «Кристал Пэлас». Представители «стекольщиков» уже якобы прилетали в Милан, где вели переговоры с боссами итальянского клуба о возможной аренде футболиста с опцией выкупа.

Итальянская сторона при этом предпочтет продать игрока или включить в договор об аренде пункт об обязательстве выкупа контракта форварда.

Однако самое примечательное для российских болельщиков в этой истории то, что сам футболист хочет перебраться в «Зенит», где сможет вновь выступать под руководством Роберто Манчини - главного тренера «сине-бело-голубых».

Ранее сообщалось, что Эдер может стать частью сделки по переходу нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси в «Интер».

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 13:27
Аузилио , дои ГазпрЁм по полной за пухляка Эдера , докажите свою профпригодность с Сабом))
Советчик №1
Советчик №1 ответил cska plus
сегодня в 12:45
cska plus:
А что лучше, про ваших негров читать?
Негры это грубо. Пупсики нынче в тренде!
CrazyTapok
CrazyTapok
сегодня в 12:28
Староват. В Тарасовку самое то!
Литейный 4
Литейный 4 ответил FILL3286
сегодня в 12:18
FILL3286:
ахаххаха смешно читать уже новости про лазурных))
Смешнее чем пупсики Ливерпулю влетели быть не может. Не успел год начаться, а уже второй матч угораем.
FILL3286
FILL3286 ответил cska plus
сегодня в 12:13
cska plus:
А что лучше, про ваших негров читать?
Не про ваших негров хохота больше и читать смешно)
Nikola45
Nikola45 ответил FILL3286
сегодня в 12:09
FILL3286:
ахаххаха смешно читать уже новости про лазурных))
    cska plus
    cska plus ответил FILL3286
    сегодня в 11:59
    FILL3286:
    ахаххаха смешно читать уже новости про лазурных))
    А что лучше, про ваших негров читать?
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 11:55
    А если Роберто летом покинет Зенит?
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 11:51
    Нечего ему в Англии делать, пусть в Зенит переходит
    Kрейсер
    Kрейсер
    сегодня в 11:43
    Ну дайте же парню заработать. Отпустите в Газпром.
    Tramaldo
    Tramaldo ответил за
    сегодня в 11:43
    за:
    Нападающий ”Интер” Эдер входит... Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1033190.shtml Нападающий "Интера"...
    Исправили, спасибо.
    за
    за
    сегодня в 11:39
    Нападающий ”Интер” Эдер входит...
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1033190.shtml
    Нападающий "Интера"...
    за
    за
    сегодня в 11:37
    Это заговор против Зенита!!! ))
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 11:34
    Какой Эдер, когда есть Жирков и Шатов? Зенит сходит с ума. Хотя, если продадут зимой Шатова, то вполне можно обменять Дриусси на Эдера, но только с доплатой Интера, ведь меняют 21 летнего на 31 летнего футболиста...
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 11:34
    "Зенит" - это сделка с совестью для любого футболиста!
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 11:30
    ахаххаха
    смешно читать уже новости про лазурных))
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