«Кристал Пэлас» пытается арендовать форварда «Интера», сам игрок хочет перейти в «Зенит»

Нападающий «Интера» Эдер входит в сферу трансферных интересов «Кристал Пэлас». Представители «стекольщиков» уже якобы прилетали в Милан, где вели переговоры с боссами итальянского клуба о возможной аренде футболиста с опцией выкупа.

Итальянская сторона при этом предпочтет продать игрока или включить в договор об аренде пункт об обязательстве выкупа контракта форварда.

Однако самое примечательное для российских болельщиков в этой истории то, что сам футболист хочет перебраться в «Зенит», где сможет вновь выступать под руководством Роберто Манчини - главного тренера «сине-бело-голубых».

Ранее сообщалось, что Эдер может стать частью сделки по переходу нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси в «Интер».