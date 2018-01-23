Врач сделал прогноз по возвращению травмированного Джикии

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия перенес операцию в связи с травмой колена, которую он получил в товарищеском матче «красно-белых». Профессор Пьер-Паоло Мариани, оперировавший футболиста в римской клинике «Вилла Стюарт», рассказал о состоянии Георгия:

«Вчера вечером прооперировал Георгия, у него повреждение передних крестообразных связок, а также наружного и внутреннего мениска левого коленного сустава. Частично вырезали наружный мениск и сделали пластику внутреннего, также сделали пластику передней крестообразной связки. Уже вечером пойдем в спортзал, чтобы сразу нагрузить колено – это наша методика. Георгий должен сразу начать восстановление.

Чувствует он себя хорошо, он молодец, в этом деле настрой очень важен.

Надеюсь, Джикия сыграет на домашнем чемпионате мира, но это зависит от многих людей – от меня, от самого Георгия, от работников „Спартака“. К счастью, у нас есть время. К слову, хочу пожелать удачи сборной России, за которую я буду болеть в отсутствие Италии».