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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Врач сделал прогноз по возвращению травмированного Джикии

сегодня, 17:35

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия перенес операцию в связи с травмой колена, которую он получил в товарищеском матче «красно-белых». Профессор Пьер-Паоло Мариани, оперировавший футболиста в римской клинике «Вилла Стюарт», рассказал о состоянии Георгия:

«Вчера вечером прооперировал Георгия, у него повреждение передних крестообразных связок, а также наружного и внутреннего мениска левого коленного сустава. Частично вырезали наружный мениск и сделали пластику внутреннего, также сделали пластику передней крестообразной связки. Уже вечером пойдем в спортзал, чтобы сразу нагрузить колено – это наша методика. Георгий должен сразу начать восстановление.

Чувствует он себя хорошо, он молодец, в этом деле настрой очень важен.

Надеюсь, Джикия сыграет на домашнем чемпионате мира, но это зависит от многих людей – от меня, от самого Георгия, от работников „Спартака“. К счастью, у нас есть время. К слову, хочу пожелать удачи сборной России, за которую я буду болеть в отсутствие Италии». 

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 22:01
Блестящий ответ крейсера за ливерпуль!Молодец!Всё стало ясно.
alexamit
alexamit
сегодня в 21:58
Выздоровления Георгию и удачи!
Прохорович
Прохорович
сегодня в 21:26
Скорейшего выздоровления этому замечательному парню
рус фан
рус фан
сегодня в 21:03
Георгию здоровья конечно, про травму просто больно читать.
spartach091
spartach091
сегодня в 20:59
Здоровья Жоре.его будет не хватать нашей команде!
Суеверный
Суеверный
сегодня в 20:43
Удачи в процессе восстановления. Наличие сразу после оперативного вмешательства нагрузок есть тренд (слово не перевариваю) у части практикующих хирургов и травматологов. Как правило относительно молодых. Но это их профессия и судить о результатах могут только они плюс их подопытные. Сам был в качестве последних. Хожу и бегаю. На лыжах и коньках вот не катаюсь. Джикия же грамотно рассчитать свои силы и вперед. Время не дремлет.
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 20:30
Здоровья! Век футболиста недолог(((
Kрейсер
Kрейсер ответил За Ливерпуль
сегодня в 20:23
За Ливерпуль:
А что чурбан Джикия уже 100% сборник сборной стал? С каких то пор? Сыграл пару матчей и все уже. Мальдини блин.Я понимаю было бы столько шуму про Берез или Игнашевича, а этот с какого боку.Сезон за свинот более менее и все .С такими травмами он уже не нужен есть вероятность рецидива да и в башке у него будет боязнь получить опять.
    mat73
    mat73
    сегодня в 19:59
    Уррааа!!
    time out
    time out
    сегодня в 19:45
    Все, как и положено порядочным людям, независимо от принадлежности к клубам, желают человеку восстановления и здоровья, но всегда найдется чурбан, у которого в башке не вероятность, а самый, что ни на есть, рецидив отсутствия мозга. И этим он поделился на ветке соккера.
    denmig
    denmig
    сегодня в 19:32
    Ну и что это за прогноз!? - где время хоть в одной запятой!? Или типа завтра в тренажерку , и поехали?
    derrik2000
    derrik2000 ответил Шуnя771
    сегодня в 19:29
    Шуnя771:
    Пиль?)))
    Он не "пиль". Он - ПЬЁТЬ! ))))))))))))
    FILL3286
    FILL3286 ответил За Ливерпуль
    сегодня в 19:26
    За Ливерпуль:
    А что чурбан Джикия уже 100% сборник сборной стал? С каких то пор? Сыграл пару матчей и все уже. Мальдини блин.Я понимаю было бы столько шуму про Берез или Игнашевича, а этот с какого боку.Сезон за свинот более менее и все .С такими травмами он уже не нужен есть вероятность рецидива да и в башке у него будет боязнь получить опять.
    не от него только что 03 уехала,плохие говорят дела отнють)
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 19:26
    Джикии, конечно, здоровья, но, судя по всему, Каррера и Федун хотят в зимнее окно КАРДИНАЛЬНО обновить линию обороны.
    Так и не понял, что слышно о переходе защитника тульского "Арсенала" (фамилию забыл, в Спартак и что там с Максимовичем?
    Как понял, "вот-вот" ))))))))) возьмут в аренду... Но КАКАЯ аренда: с правом выкупа или без оного?
    sir-5
    sir-5
    сегодня в 19:19
    Здоровья и скорейшего восстановления всем травмированным футболистам.О их заслугах , футбольных качествах и перспективах будем рассуждать тогда,когда они на поле,а не когда на "больничной койке".
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил За Ливерпуль
    сегодня в 19:18
    За Ливерпуль:
    А что чурбан Джикия уже 100% сборник сборной стал? С каких то пор? Сыграл пару матчей и все уже. Мальдини блин.Я понимаю было бы столько шуму про Берез или Игнашевича, а этот с какого боку.Сезон за свинот более менее и все .С такими травмами он уже не нужен есть вероятность рецидива да и в башке у него будет боязнь получить опять.
    Пиль?)))
    За Ливерпуль
    За Ливерпуль
    сегодня в 19:13
    А что чурбан Джикия уже 100% сборник сборной стал? С каких то пор? Сыграл пару матчей и все уже. Мальдини блин.Я понимаю было бы столько шуму про Берез или Игнашевича, а этот с какого боку.Сезон за свинот более менее и все .С такими травмами он уже не нужен есть вероятность рецидива да и в башке у него будет боязнь получить опять.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 19:11
    Как много травм в одном месте... Связки..., мениски....

    Здоровья Джи!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 19:06
    Шансов сыграть чемпионате мира скорее всего нет
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 19:04
    Всё будет хорошо!
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 18:56
    Здоровья
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    сегодня в 18:53
    ...это зависит от многих людей...от работников „Спартака“.
    Ну значит не сыграет на ЧМ.
    борька
    борька
    сегодня в 18:51
    Здоровья желаю остальное догонишь!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:45
    Мда, жалко, что сборная России лишилась такого неплохого защитника....По мне, так он достоин гораздо большего, чем Спартак. Здоровья и скорейшего ему возвращения в строй! И крепости духа, разумеется.
    Colonist
    Colonist
    сегодня в 18:32
    Здоровья Георгию!
    Зовите нас ЧЕМПИОН
    Зовите нас ЧЕМПИОН
    сегодня в 18:29
    Георгий, ты нужен футболу. Ждем тебя на поле.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 18:27
    Молодец итальянец, хоть чуть обнадёжил. Скорейшего восстановления Джикии.
    mntr13
    mntr13
    сегодня в 18:27
    Здоровья
    Sysanin101
    Sysanin101
    сегодня в 18:26
    Желаем Георгию восстановиться и залечить травму, чтобы с новыми силами успешно играть за клуб и за сборную!
    Торопиться не надо!
    Это время восстановления пойдёт Георгию на пользу!
    Пусть теперь Георгий штудирует теорию успешной игры в футбол и разбирает все свои ошибки, которые он допускал в игре, чтобы их больше не повторять!
    Время есть и его надо использовать с пользой для дела клуба и сборной!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 18:11
    Желаю защитнику Спартака Джикия быстрого выздоровлния
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