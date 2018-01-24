Зидан может стать новым тренером ПСЖ

По данным источника, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить ПСЖ.



Сообщается, что наставник «сливочных» может в ближайшее время перебраться во Францию. Руководитель парижского клуба Унай Эмери находится на грани увольнения, так как не справляется со своими задачами по сохранению дисциплинарного контроля. А вот Зинедин напротив умеет общаться со звездными игроками, при этом не создавая никаких проблем внутри команды. Отмечается, что если Эмери будет уволен в конце нынешнего сезона, то Зидан возглавит ПСЖ летом.