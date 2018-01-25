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«Динамо СПб» заключило соглашение с «Чукаричками» и арендовало у клуба двух игроков

сегодня, 14:10

«Динамо СПб» арендует двух игроков сербского клуба «Чукарички» в рамках нового соглашения между коллективами. Об этом сообщил спортдиректор питерского клуба Андрей Орлов.

«Сегодня мы представим двух новичков, которые переходят к нам на правах аренды из футбольного клуба „Чукарички“ и будут играть во второй части сезона ФНЛ. Это черногорец Душан Лагатор, опорный полузащитник и крайний атакующий полузащитник Саша Йованович. Это квалифицированные футболисты, которые имеют большой опыт выступлений, несмотря на то, что первому 23 года, а второму - 24.

Соглашение составлено так, что в случае, если в последующие два трансферных окна клуб „Чукарички“ осуществит трансфер этих футболистов за деньги, то определенную часть получит „Динамо“».

Младшие братья второй столицы.

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Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:57
Да, есть такое. Еще пару дней назад. Жаль клуб не очень сильный.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:51
Покажут игроков Зениту, вдруг удастся продать.
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