«Ахмат» в контрольной встрече взял верх над «Кызылжаром»

«Ахмат» продолжает победную поступь в контрольных матчах на сборе в Турции. Напомним, что ранее грозненцы обыграли в товарищеском поединке пражскую «Славию», а сегодня команда Михаила Галактионова оказалась сильнее казахстанского «Кызылжара».

Встреча завершилась со счетом 1:0, победный гол на счету хавбека грозненцев Лео Жабы.

Отметим, что изначально соперником «Ахмата» должен был стать «Аланьяспор», однако турецкая команда в последний момент отказалась от проведения матча.