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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
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«Ахмат» в контрольной встрече взял верх над «Кызылжаром»

сегодня, 19:15

«Ахмат» продолжает победную поступь в контрольных матчах на сборе в Турции. Напомним, что ранее грозненцы обыграли в товарищеском поединке пражскую «Славию», а сегодня команда Михаила Галактионова оказалась сильнее казахстанского «Кызылжара».

Встреча завершилась со счетом 1:0, победный гол на счету хавбека грозненцев Лео Жабы.

Отметим, что изначально соперником «Ахмата» должен был стать «Аланьяспор», однако турецкая команда в последний момент отказалась от проведения матча.

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 19:41
Основные соперники ЦСКА сегодня выиграли.
Коням будет очень сложно сохранить за собой пятое место.
cska.78
cska.78
сегодня в 19:31
Терек с победой!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:16
Взяли старт сезона как на 100 метров.
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