Руководство «Реала» выделит серьезные деньги на покупку новичков

Руководство мадридского «Реала» намерено выделить серьезные деньги на усиление состава во время летнего трансферного окна. По данным испанской прессы, речь идет о сумме в 300 млн евро.

Среди игроков, которые могут пополнить мадридцев, называются такие звезды, как Харри Кейн, Роберт Левандовски, Эден Азар, Неймар и Давид Де Хеа.

«Реал» откровенно неудачно проводит текущий сезон, что и вынуждает клуб задуматься о серьезных изменениях в составе команды. Напомним, что «сливочные» уже вылетели из Кубка Испании и отстают на 19 очков от «Барселоны» в таблице Примеры.