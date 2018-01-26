Руководство «Реала» выделит серьезные деньги на покупку новичков

Руководство мадридского «Реала» намерено выделить серьезные деньги на усиление состава во время летнего трансферного окна. По данным испанской прессы, речь идет о сумме в 300 млн евро.
Среди игроков, которые могут пополнить мадридцев, называются такие звезды, как Харри Кейн, Роберт Левандовски, Эден Азар, Неймар и Давид Де Хеа.
«Реал» откровенно неудачно проводит текущий сезон, что и вынуждает клуб задуматься о серьезных изменениях в составе команды. Напомним, что «сливочные» уже вылетели из Кубка Испании и отстают на 19 очков от «Барселоны» в таблице Примеры.
В позорной игре Реала виноваты 2 человека:
Рональда и Перес.
Первый приучил всю команду играть на себя и отправлял мячи пачками в пустые ворота и симулировал как мог
А второй в это время покупал членов УЕФА, ФИФА, жеребьевки и имел пару подручных судей.
А теперь рональда постарел и не может больше симулировать и попадать в пустые ворота как в былые времена Перес по каким то причинам не может с помощью коррупции помочь команде. А команда привыкла что чтобы не случилось судья всегда поможет, поставит пенальти или удалит кого то, вот и не знают как играть сейчас.
Надо гнать в шею рональда и переса! Остальных заново учить играть в футбол без помощью судьи и все будет хорошо через 2-3 года.
Если нет то Реал превратится в современный милан и исчезнет.
Лично меня устраивает второй вариант))))
В позорной игре Реала виноваты 2 человека:
Рональда и Перес.
Первый приучил всю команду играть на себя и отправлял мячи пачками в пустые ворота и симулировал как мог
А второй в это время покупал членов УЕФА, ФИФА, жеребьевки и имел пару подручных судей.
А теперь рональда постарел и не может больше симулировать и попадать в пустые ворота как в былые времена Перес по каким то причинам не может с помощью коррупции помочь команде. А команда привыкла что чтобы не случилось судья всегда поможет, поставит пенальти или удалит кого то, вот и не знают как играть сейчас.
Надо гнать в шею рональда и переса! Остальных заново учить играть в футбол без помощью судьи и все будет хорошо через 2-3 года.
Если нет то Реал превратится в современный милан и исчезнет.
Лично меня устраивает второй вариант))))