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Руководство «Реала» выделит серьезные деньги на покупку новичков

сегодня, 12:43

Руководство мадридского «Реала» намерено выделить серьезные деньги на усиление состава во время летнего трансферного окна. По данным испанской прессы, речь идет о сумме в 300 млн евро.

Среди игроков, которые могут пополнить мадридцев, называются такие звезды, как Харри Кейн, Роберт Левандовски, Эден Азар, Неймар и Давид Де Хеа.

«Реал» откровенно неудачно проводит текущий сезон, что и вынуждает клуб задуматься о серьезных изменениях в составе команды. Напомним, что «сливочные» уже вылетели из Кубка Испании и отстают на 19 очков от «Барселоны» в таблице Примеры.

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Все комментарии
Kavaro
Kavaro ответил No problem
сегодня в 21:43
No problem:
Кроос стоит минимум 100.
Может и больше, но конкретноэтот сезно он праваливает.
vale46
vale46
сегодня в 19:39
Перец,да и многие здешние Князи шишанутые не догадываются,что все муки могут закончится только тогда,когда Месси уйдёт на пенсию!а остальное всё до опы!
Agamaga
Agamaga ответил ATG
сегодня в 18:16
ATG:
Возьмут Кейна - он белым стилистически подходит. К тому же Англичане в составе Реала не новость. Овен, Бекхэм...
И все были ни о чем, существенных движений не было.
Agamaga
Agamaga ответил neomessi
сегодня в 18:15
neomessi:
Продадут Роналду за 100млн. (почему так дорого ? потому что он хороший бизнес проект даже в свои 33) Бензин за 30млн (возможно меньше) Асенсио за 65млн. Касилья за 20млн. итого продажа : 215 млн и плюс 300млн. = 515млн. Можно купить Неймар за 250млн. Кейн за 200 млн. ДеХеа за 65млн.
Придется еще кого-то продать. На отдельную судейскую статью а то не хватит им.
Agamaga
Agamaga ответил амурец
сегодня в 18:14
амурец:
по работе с судьями Барселона вне конкуренции
А что, были засчитанны голы из метрового оффсайда? Наоборот не засчитывали, когда мяч на метр пересек линию ворот.
бебето_71
бебето_71
сегодня в 17:55
раулька аву смени я бы но бы тебе мешает ты никто сливочный мешок топтали и будут ноги протерать.вам и судьй не помогут сливочная тушёнка made in maroka.
бебето_71
бебето_71 ответил mat73
сегодня в 17:48
mat73:
Дзюба уже приготовил свой чемодан, положил телефон поближе, сидит ждет только вызова)))
    бебето_71
    бебето_71
    сегодня в 17:45
    хаха на 300мл персик 5 пятерых хочет купить сливочный клоун.сливочный мешок мароканку для ночала продайте старуха уже стойт лямов80 не больше.в амур хокейный продай там ждёт фанатка кристины.
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 17:15
    Я смотрю айтекинские рекордсмены по пенальтям и удалениям у соперников, снова поджигают на себе шапку, ничего нового придумать не могут, лучше по рассуждайте кого хотели бы видеть в составе Реала в качестве соперника. Если продать например Бенза, Крооса, Васкеса, Майораля, Начо, отдать в аренду Асенсио или продать за млн так 50 с правом выкупа за 60 как с Моратой было и приплюсовать к этому 300 млн, может получится млн так 550 в сумме. Нужны будут после это го два форварда (один дорогой, зрелый мастер, второй молодой и талантливый) =300, центральный защитник за 90 млн и за оставшиеся 160 млн крайний хавбек.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 16:50
    Какой ДДХ ,мечтайте дальше,а вот Кейна и Азара реально купить,тем более где-то на 350-400 выйдут
    mphuZ
    mphuZ
    сегодня в 16:27
    Реалу нужно как минимум продать Бензема и Роналду.
    А потом купить Де Хеа и Кейна. С остальными нужно думать.
    BarsfanBaku
    BarsfanBaku
    сегодня в 15:40
    за 300 лям только Ней купишь и если его Псж отпустит
    kust07
    kust07
    сегодня в 15:35
    Однозначно Кристинку списать нужно.Роналдо уже не тот.
    mat73
    mat73
    сегодня в 14:55
    Дзюба уже приготовил свой чемодан, положил телефон поближе, сидит ждет только вызова)))
    gracie
    gracie ответил Faustello
    сегодня в 14:46
    Видать девицу по походке , а красна молодца по соп..м
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 14:35
    BARCELONA-BEST:
    Да причём тут покупки? В позорной игре Реала виноваты 2 человека: Рональда и Перес. Первый приучил всю команду играть на себя и отправлял мячи пачками в пустые ворота и симулировал как мог А второй в это время покупал членов УЕФА, ФИФА, жеребьевки и имел пару подручных судей. А теперь рональда постарел и не может больше симулировать и попадать в пустые ворота как в былые времена Перес по каким то причинам не может с помощью коррупции помочь команде. А команда привыкла что чтобы не случилось судья всегда поможет, поставит пенальти или удалит кого то, вот и не знают как играть сейчас. Надо гнать в шею рональда и переса! Остальных заново учить играть в футбол без помощью судьи и все будет хорошо через 2-3 года. Если нет то Реал превратится в современный милан и исчезнет. Лично меня устраивает второй вариант))))
    Ты прав,ты умный,как Апсни.
    Покупка судей,покупка коррупционеров ФИФА при жеребьевке в ЛЧ,два раза ложью стали чемпионами Европы подряд из за всего этого мощеничества.Вот и итог,ничего не могут сделать,когда судьи нормально начали судить.
    Вес состав Реал сильный,но на самом деле Роналду губит Реал и Перес с покупками чиновнико- мошенников Испании и Европы.
    Выберут честного президенда,купят за 600 млн Неймара,тогда будут конкурентноспособны.
    Убивают Реал на глазах а глоры Реала все равно будут кричат за губителя Рона.
    denmig
    denmig
    сегодня в 14:10
    купите лучше дзюпу и лодыркина за 3 млн! - сэкономите почти все свои , и первый вам столько голов поназабивает, лучше всякого рональду, а второй сейвов понаделает! он вообще может мячи , посланные аж с 50-ти метров отбивать, не то, что с 9-ти!
    AshleyRose
    AshleyRose
    сегодня в 14:09
    Кейн 150-200, Азар 100-130, Де Хеа - 100 лямов. Продать Бензина за 60-80 и денег хватит. Если Кейна не продадут, то можно Салаха за ~120 лямов взять.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 14:09
    в нападении я бы сделал ставку на Мбаппе, Асенсио, Иско...Леван точно не нужен, как и насчет Кейна сильно сомневаюсь
    Верг
    Верг
    сегодня в 14:04
    ассенсио в атлетико лямов за 30 и норм
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 13:48
    Жаль Зидана нельзя продать.
    neomessi
    neomessi ответил Kavaro
    сегодня в 13:48
    Kavaro:
    Если представить что это Футбольный менеджер: Вон Ливер вроде предлагает за Асеньсио 150 млн. Нужно продать немедленно, ещё и Иско примерно за ту же сумму, продать Крооса где то за 70-80 млн, Бензема за 40-50, Роналду за 100-150, это получается 550 млн. Бэйлу я бы дал ещё один шанс. Избавиться от Касильи, Майоралья, Льоренте. В защите всё и так норм, можно поменять Марсело на Гайа, Взять Де Хеа, Неймара, Азара, Салаха, Вернуть Мариано и Хамеса, еще через пару лет поменять Бэйла на Мбаппе,
    40 это Паулиньо ) цена на Бензема не выше 30.
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 13:47
    300млн конечно мало, и Перес это понимает. Кажется минимум троих продаст и того 500-600млн
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 13:37
    Этих денег может и не хватить.
    No problem
    No problem ответил neomessi
    сегодня в 13:37
    neomessi:
    Продадут Роналду за 100млн. (почему так дорого ? потому что он хороший бизнес проект даже в свои 33) Бензин за 30млн (возможно меньше) Асенсио за 65млн. Касилья за 20млн. итого продажа : 215 млн и плюс 300млн. = 515млн. Можно купить Неймар за 250млн. Кейн за 200 млн. ДеХеа за 65млн.
    Кейн на* не нужен Мадриду.
    Возвращаем Мариано,Хамеса....а там и Винисиус приедет.
    No problem
    No problem ответил Kavaro
    сегодня в 13:35
    Kavaro:
    Если представить что это Футбольный менеджер: Вон Ливер вроде предлагает за Асеньсио 150 млн. Нужно продать немедленно, ещё и Иско примерно за ту же сумму, продать Крооса где то за 70-80 млн, Бензема за 40-50, Роналду за 100-150, это получается 550 млн. Бэйлу я бы дал ещё один шанс. Избавиться от Касильи, Майоралья, Льоренте. В защите всё и так норм, можно поменять Марсело на Гайа, Взять Де Хеа, Неймара, Азара, Салаха, Вернуть Мариано и Хамеса, еще через пару лет поменять Бэйла на Мбаппе,
    Кроос стоит минимум 100.
    AlexVargas
    AlexVargas
    сегодня в 13:33
    Да купите вы всех уже звёзд, что мелочиться, а сдачу на кубки оставьте
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 13:29
    Да причём тут покупки?
    В позорной игре Реала виноваты 2 человека:
    Рональда и Перес.
    Первый приучил всю команду играть на себя и отправлял мячи пачками в пустые ворота и симулировал как мог
    А второй в это время покупал членов УЕФА, ФИФА, жеребьевки и имел пару подручных судей.
    А теперь рональда постарел и не может больше симулировать и попадать в пустые ворота как в былые времена Перес по каким то причинам не может с помощью коррупции помочь команде. А команда привыкла что чтобы не случилось судья всегда поможет, поставит пенальти или удалит кого то, вот и не знают как играть сейчас.
    Надо гнать в шею рональда и переса! Остальных заново учить играть в футбол без помощью судьи и все будет хорошо через 2-3 года.
    Если нет то Реал превратится в современный милан и исчезнет.
    Лично меня устраивает второй вариант))))
    guest dragon
    guest dragon ответил cevin cigan
    сегодня в 13:28
    Понимаю тебя. При нем было рвение, азарт к игре, желание и злость. Но тот ли этот Моур, сейчас, что был тогда? К тому же я бы не хотел раскол в команде опять. А вдруг он еще одну легенду на банку кинет?
    Реал может играть и побеждать на автопилоте. Ему нужен тренер который будет следить за каждым его игроком, за каждой шестеренкой, чтобы заставить механизм крутиться. И при этом мало что менять в привычной для команды игре. Моур не тот тренер. Если и есть в команде мелочь которая все портит, он не станет её искать. Он все разберет и соберет так как ему надо.
    Kavaro
    Kavaro
    сегодня в 13:27
    Если представить что это Футбольный менеджер: Вон Ливер вроде предлагает за Асеньсио 150 млн. Нужно продать немедленно, ещё и Иско примерно за ту же сумму, продать Крооса где то за 70-80 млн, Бензема за 40-50, Роналду за 100-150, это получается 550 млн. Бэйлу я бы дал ещё один шанс. Избавиться от Касильи, Майоралья, Льоренте. В защите всё и так норм, можно поменять Марсело на Гайа, Взять Де Хеа, Неймара, Азара, Салаха, Вернуть Мариано и Хамеса, еще через пару лет поменять Бэйла на Мбаппе,
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