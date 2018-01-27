Неста: «Хотел бы стать наставником „Милана“ и „Лацио“»

Легендарный итальянский защитник Алессандро Неста поделился ожиданиями накануне завтрашнего матча 22-го тура Серии А «Милан» - «Лацио».



«Я не могу сказать, кого бы я хотел увидеть в качестве победителя, поскольку это похоже на выбор между двумя детьми.



Я все еще рассматриваю Дженнаро Гаттузо и Симоне Индзаги в качестве своих товарищей по команде, и я думаю, что так будет всегда. Мне любопытно понаблюдать, как они столкнутся в качестве тренеров в завтрашнем матче.



Я обожаю обе команды и, честно говоря, хотел бы стать однажды наставником каждой из сторон».



Напомним, что Алессандро Неста запомнился своими выступлениями именно за «Лацио» и «Милан».



Дьявольская дюжина. «Милан» - клуб тренеров