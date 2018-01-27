Неста: «Хотел бы стать наставником „Милана“ и „Лацио“»

Легендарный итальянский защитник Алессандро Неста поделился ожиданиями накануне завтрашнего матча 22-го тура Серии А «Милан» - «Лацио».
«Я не могу сказать, кого бы я хотел увидеть в качестве победителя, поскольку это похоже на выбор между двумя детьми.
Я все еще рассматриваю Дженнаро Гаттузо и Симоне Индзаги в качестве своих товарищей по команде, и я думаю, что так будет всегда. Мне любопытно понаблюдать, как они столкнутся в качестве тренеров в завтрашнем матче.
Я обожаю обе команды и, честно говоря, хотел бы стать однажды наставником каждой из сторон».
Напомним, что Алессандро Неста запомнился своими выступлениями именно за «Лацио» и «Милан».
Дьявольская дюжина. «Милан» - клуб тренеров
Лично я буду болеть за "Лацио", хочу, чтобы они попали в Лигу Чемпионов.
"Милан" все равно провалил нынешний сезон, ему нужно готовиться к следующему.
Лично я буду болеть за "Лацио", хочу, чтобы они попали в Лигу Чемпионов.
"Милан" все равно провалил нынешний сезон, ему нужно готовиться к следующему.