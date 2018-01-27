Почеттино - единственный кандидат на пост главного тренера «Реала»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино является единственным кандидатом на пост наставника мадридского «Реала». Сообщается, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес рассматривает Почеттино как единственного тренера, который мог бы на данный момент заменить Зинедина Зидана у руля команды.

Ранее Почеттино в одном из своих интервью не исключил, что когда-то он может возглавить «Реал».