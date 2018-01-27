Почеттино - единственный кандидат на пост главного тренера «Реала»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 16’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 1:4 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет4.74.91.65
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
22:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет10.55.11.3
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3:3 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
  • Главные новости
  • Все новости
22:22
«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» ждет переигровка27
22:06
«Локомотив» упустил победу над «Эстерсундом»11
20:49
ПСЖ разбил «Монпелье», пенальти бил Неймар10
20:06
«Реал» отправил четыре мяча в ворота «Валенсии»249
19:58
Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА88
22:57
Пасторе: «Я с удовольствием перешел бы в „Интер“, но не все так просто»1
22:48
Лопырева побывала на матче ПСЖ и встретилась с Неймаром3
22:38
Модрич: «„Реал“ не боится ПСЖ»2
22:36
У Давыдова есть предложения из Швейцарии и Чехии2
22:03
«Кьево» - «Ювентус»: стартовые составы5
21:53
Де Росси, Перотти и Эль-Шаарави попали в заявку «Ромы» на игру с «Сампдорией»5
21:49
«Монако» объявил о подписании 16-летнего Пеллегри3
21:45
Калинич может пропустить матч против «Лацио»5
21:37
Мещеряков: «Не думаю, что у Миранчуков есть повод уходить из „Локо“»4
21:35
Модрич: «Все в „Реале“ поддерживают Зидана»4
21:28
Начо: «Мы понимали, что нас ждет тяжелый поединок против „Валенсии“»1
21:23
Рауш провел первую тренировку в «Динамо»6
21:20
Зидан - о победе над «Валенсией»: «Важный результат для нас»2
21:12
ЦСКА арендует Мусу без права выкупа20
20:59
Вальверде: «Меня не волнует, перейдет ли Неймар в „Реал“»10
20:44
Роджерс одержал 100-ю победу у руля «Селтика»3
20:32
Алексей Березуцкий приступил к тренировкам по индивидуальной программе5
20:22
Неймар забил 2000-й гол ПСЖ на «Парк де Пренс»1
20:08
Судья извинился перед Кавани за показанную желтую карточку10
19:56
Роналду реализовал свой сотый пенальти в карьере40

Почеттино - единственный кандидат на пост главного тренера «Реала»

сегодня, 17:46

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино является единственным кандидатом на пост наставника мадридского «Реала». Сообщается, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес рассматривает Почеттино как единственного тренера, который мог бы на данный момент заменить Зинедина Зидана у руля команды.

Ранее Почеттино в одном из своих интервью не исключил, что когда-то он может возглавить «Реал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зеедорф — претендент на должность тренера «Депортиво»
Сегодня, 14:07 0
Симеоне получил трехматчевую дисквалификацию
Вчера, 20:45 4
Жозе пускает корни
Вчера, 09:58Доскен Бахытулы в блоге Тренерская доля9
«Кайзерслаутерн» опроверг информацию о том, что Штрассер перенес сердечный приступ
25 января 0
Зидан будет уволен через 2 дня. Скриньте!
25 январяАлександр Чистяков в блоге Тренерская доля46
У наставника «Кайзерслаутерна» случился сердечный приступ во время матча
24 января 5
Обсудить
Все комментарии
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 19:51
Вроде хотел навеки тренировать ТТХ! Пока его самого оттуда не попросят икать другую работу! Посмотрим время покажет!
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Zidane.5
сегодня в 19:37
Zidane.5:
Даром не нужен бестрофейный коуч.
Забыл как этот бестрофейный коуч нагнул вас группе ЛЧ??))

Скриню этот твой комментарий. Когда Почеттино возглавит реал и ты будешь его боготворить, я скину тебе этот скриншот.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 19:34
Брехня!!! Да и нафиг Почу в это болото?
112910415
112910415
сегодня в 19:20
паника, однако
feris1
feris1 ответил вoлгoдoн
сегодня в 18:57
вoлгoдoн:
Ох и зашкварится Почет..Только было человеком стал и такой зашквар намечается
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 18:39
    Даром не нужен бестрофейный коуч.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 18:38
    Ох и зашкварится Почет..Только было человеком стал и такой зашквар намечается
    denmig
    denmig
    сегодня в 18:35
    И вообще - почемтина - это вроде 3.14 др из совета футбола Европы!?
    Kuprin
    Kuprin ответил Klasse
    сегодня в 18:29
    Klasse:
    Выиграл всё за 2.5 года О_О
    че он там выиграл, на багаже Бенитеса и судеек пересовских и ты бы выиграл)
    denmig
    denmig
    сегодня в 18:26
      Klasse
      Klasse ответил Kuprin
      сегодня в 18:19
      Kuprin:
      Недолго лысый продержался
      Выиграл всё за 2.5 года О_О
      NOVA
      NOVA
      сегодня в 18:12
      ну надеюсь Зизу все наладит, а летом состав обновят и все будет ок!!!
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 18:09
      Значит и Кейна прикупят.
      Тага Дага
      Тага Дага
      сегодня в 18:09
      Чтобы Почетино уговорил Кейна..не выйдет. Пока там дельфин, там не будет порядка, команда который играет на одного человека. ...это не команда.
      Kuprin
      Kuprin
      сегодня в 18:06
      Недолго лысый продержался
      Дмитрий Аександров
      Дмитрий Аександров
      сегодня в 18:02
      Интересно, а у "Тоттенхэма" есть кандидат на должность тренера?
      Пластун
      Пластун ответил No problem
      сегодня в 18:02
      No problem:
      С какого перепугу то?, там говорят и за Дель Боске,и за Карло. Сегодня и узнаем,чего там мутит Зизу.
      Менять тренера когда уже всё пропало глупо. Даже в ЛЧ новый не сможет выстроить за три недели свою схему. А играть в старую уже не пройдёт. Зидану подфартило из-за тогдашнего возраста игроков. Уж лучше доиграть до лета и так нет и не будет значимых трансферов этой зимой. Менять схему по которой играли много лет с этими же игроками глупо.
      Пластун
      Пластун
      сегодня в 17:59
      Прямо сейчас? Да ладно. Когда Зизи захотел строить свою игру его обматерили игроки. Посадить на лавку Криша никому не удастся. Потому и не идут форварды в реал. Потому как не будут получать мячи в атаке. Ну и англичане не заиграют в ЛЛ. ЛЛ более технична и в ней нет расчёта на тупые навесы и пасни вперёд быстрей.
      No problem
      No problem
      сегодня в 17:57
      С какого перепугу то?,
      там говорят и за Дель Боске,и за Карло.
      Сегодня и узнаем,чего там мутит Зизу.
      drug01
      drug01
      сегодня в 17:53
      Для Реала тренер нужен только супер!!!!!
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 17:48
      Зиданыч спёкся...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100