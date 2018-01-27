«Бавария» смяла «Хоффенхайм»

В матче 20-го тура Бундеслиги «Бавария» разобралась с «Хоффенхаймом».
Мюнхен, стадион «Альянц Арена».
«Бавария» – «Хоффенхайм» – 5:2 (2:2)
Голы: Левандовски 20, Боатенг 25, Коман 63, Видаль 66, Сандро Вагнер 90. — Ут 3, Гнабри 12.
«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих (Сандро Вагнер 84), Видаль, Руди, Роббен (Рафинья 77), Толиссо (Мюллер 64), Коман, Левандовски.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич (Акпогума 46), Фогт, Кадержабек, Хюбнер (Крамарич 67), Гриллич, Цубер, Рупп (Амири 59), Гайгер, Гнабри, Ут.
Главный тренер: Юлиан Нагельсманн.
Предупреждения: Бичакчич 22, Хюбнер 34.
Судья: Мануэль Грефе.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура «Шальке» переиграл «Штутгарт» (2:0).
Сандро с дебютом!
Сандро с дебютом!
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