«Бавария» смяла «Хоффенхайм»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 16’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 1:4 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет4.74.91.65
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
22:45 Идет первый тайм, 15’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет10.55.11.3
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3:3 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
  • Главные новости
  • Все новости
22:22
«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» ждет переигровка27
22:06
«Локомотив» упустил победу над «Эстерсундом»11
20:49
ПСЖ разбил «Монпелье», пенальти бил Неймар10
20:06
«Реал» отправил четыре мяча в ворота «Валенсии»248
19:58
Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА88
22:57
Пасторе: «Я с удовольствием перешел бы в „Интер“, но не все так просто»1
22:48
Лопырева побывала на матче ПСЖ и встретилась с Неймаром3
22:38
Модрич: «„Реал“ не боится ПСЖ»2
22:36
У Давыдова есть предложения из Швейцарии и Чехии2
22:03
«Кьево» - «Ювентус»: стартовые составы5
21:53
Де Росси, Перотти и Эль-Шаарави попали в заявку «Ромы» на игру с «Сампдорией»5
21:49
«Монако» объявил о подписании 16-летнего Пеллегри3
21:45
Калинич может пропустить матч против «Лацио»5
21:37
Мещеряков: «Не думаю, что у Миранчуков есть повод уходить из „Локо“»4
21:35
Модрич: «Все в „Реале“ поддерживают Зидана»4
21:28
Начо: «Мы понимали, что нас ждет тяжелый поединок против „Валенсии“»1
21:23
Рауш провел первую тренировку в «Динамо»6
21:20
Зидан - о победе над «Валенсией»: «Важный результат для нас»2
21:12
ЦСКА арендует Мусу без права выкупа19
20:59
Вальверде: «Меня не волнует, перейдет ли Неймар в „Реал“»10
20:44
Роджерс одержал 100-ю победу у руля «Селтика»3
20:32
Алексей Березуцкий приступил к тренировкам по индивидуальной программе5
20:22
Неймар забил 2000-й гол ПСЖ на «Парк де Пренс»1
20:08
Судья извинился перед Кавани за показанную желтую карточку10
19:56
Роналду реализовал свой сотый пенальти в карьере40

«Бавария» смяла «Хоффенхайм»

сегодня, 19:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 2Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

В матче 20-го тура Бундеслиги «Бавария» разобралась с «Хоффенхаймом».

Мюнхен, стадион «Альянц Арена».

«Бавария» – «Хоффенхайм» – 5:2 (2:2)
Голы: Левандовски 20, Боатенг 25, Коман 63, Видаль 66, Сандро Вагнер 90. — Ут 3, Гнабри 12.

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих (Сандро Вагнер 84), Видаль, Руди, Роббен (Рафинья 77), Толиссо (Мюллер 64), Коман, Левандовски.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич (Акпогума 46), Фогт, Кадержабек, Хюбнер (Крамарич 67), Гриллич, Цубер, Рупп (Амири 59), Гайгер, Гнабри, Ут.
Главный тренер: Юлиан Нагельсманн.

Предупреждения: Бичакчич 22, Хюбнер 34.

Судья: Мануэль Грефе.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче тура «Шальке» переиграл «Штутгарт» (2:0).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лопырева побывала на матче ПСЖ и встретилась с Неймаром
Сегодня, 22:48 3
«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» ждет переигровка
Сегодня, 22:22 27
ПСЖ разбил «Монпелье», пенальти бил Неймар
Сегодня, 20:49 10
Судья извинился перед Кавани за показанную желтую карточку
Сегодня, 20:08 10
«Реал» отправил четыре мяча в ворота «Валенсии»
Сегодня, 20:06 248
«Шальке» оказался сильнее «Штутгарта»
Сегодня, 19:23 5
Обсудить
Все комментарии
Adolf33
Adolf33
сегодня в 21:30
Было непросто, хоть и счет получился крупный. Пеналь какой-то спорный получился, но Баварию разозлили серьезно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:33
Красиво отыгрались
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 20:23
Классный матч получился! Болел Баварии с победой!
eaguar
eaguar
сегодня в 20:20
с победой
Сливки общества
Сливки общества
сегодня в 20:19
Первые 15 минут обещали, что мы опять проиграем Хоффенхайму. И это была бы уже 4 осечка кряду с деревенскими. Но всё обошлось.) Взяли себя в руки, молодцы. С победой!
Сандро с дебютом!
Bekelman55
Bekelman55 ответил Лондонизблу
сегодня в 20:07
Лондонизблу:
Как попасть на старый сайт? надоело это УГ!!!
soccer0010.com/?new_design=0
сохрани ссылку эту и каждый раз по ней переходи. И все)
Foxes
Foxes ответил Лондонизблу
сегодня в 20:07
Лондонизблу:
Как попасть на старый сайт? надоело это УГ!!!
Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил Лондонизблу
сегодня в 19:57
Лондонизблу:
Как попасть на старый сайт? надоело это УГ!!!
А толку от старого сайта? Вкладки не работают. Уж совсем пропадает интерес к этому сайту.
Лондонизблу
Лондонизблу
сегодня в 19:53
Как попасть на старый сайт? надоело это УГ!!!
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич ответил MIKITA463295
сегодня в 19:52
MIKITA463295:
Если убрать Баварию чемп Германии очень интересный,но матчи с Баварией смотреть нелюблю практически всегда все в одни ворота ...
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 19:42
    Весело :)
    Kuprin
    Kuprin
    сегодня в 19:41
    тут не угадаешь
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 19:35
    "Бавария" оказалась не готова к резвому старту, но исправилась.
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 19:32
    Если убрать Баварию чемп Германии очень интересный,но матчи с Баварией смотреть нелюблю практически всегда все в одни ворота ...
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 19:28
    Красивая победа!
    kmhb
    kmhb
    сегодня в 19:27
    Коман сегодня великолепен был. Такие победы после очень нужны и очень важны.
    Bekelman55
    Bekelman55
    сегодня в 19:26
    комментатор Нагучев. Или как его там. Такое УГ....что угодно говорит. Лишь бы говорить. Слушать такое противно нафиг. Звук вырубил и музыку включил
    weinmar
    weinmar
    сегодня в 19:25
    Волевая победа, не хухры-мухры!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100