Лопырева побывала на матче ПСЖ и встретилась с Неймаром

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева посетила матч 23-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Монпелье», а также встретилась с нападающим парижской команды бразильцем Неймаром. Напомним, что встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 4:0. Неймар записал на свой счет дубль.

A privilege to pin a UNAIDS @UNAIDS badge on star player @psg - the one and only Neymar @NejmarJr ! Congratulations to you and all the team for another win today! 🔝⚽️👏🏽V #psg pic.twitter.com/zZq9fyKJGL