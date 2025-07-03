Хаби Алонсо готов отпустить Родриго из «Реала»

1751557111

вчера, 18:38

Главный тренер мадридского «Реала» не будет против продажи нападающего .

По информации источника, окружение футболиста выражает клубу недовольство тем, что Родриго получает недостаточно игрового времени. Эти жалобы наряду с неудачными выступлениями бразильца привели к тому, что «Реал» решил не препятствовать уходу игрока, если он захочет покинуть команду. Главный тренер «сливочных» Алонсо также не возражает против его ухода.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему форварду со стороны лондонского «Арсенала».

В прошедшем сезоне Родриго сыграл 30 матчей в чемпионате Испании, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.