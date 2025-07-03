Хаби Алонсо готов отпустить Родриго из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не будет против продажи нападающего Родриго Силвы.
По информации источника, окружение футболиста выражает клубу недовольство тем, что Родриго получает недостаточно игрового времени. Эти жалобы наряду с неудачными выступлениями бразильца привели к тому, что «Реал» решил не препятствовать уходу игрока, если он захочет покинуть команду. Главный тренер «сливочных» Алонсо также не возражает против его ухода.
Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему форварду со стороны лондонского «Арсенала».
В прошедшем сезоне Родриго сыграл 30 матчей в чемпионате Испании, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.
Как по мне, то расставаться нужно с обоими бразильцами, пока на них высокие ценники. Активный и энергозатратный футбол Алонсо они всё равно не потянут, а будут лишь якорем для всей команды. Ещё и атмосферу в раздевалке будут баламутить, особенно известный борец с расизмом. Думаю сам Алонсо и не против избавиться от обоих, но Перес вряд ли на такое согласиться, по крайне мере за одно транферное окно точно.
Как по мне, то расставаться нужно с обоими бразильцами, пока на них высокие ценники. Активный и энергозатратный футбол Алонсо они всё равно не потянут, а будут лишь якорем для всей команды. Ещё и атмосферу в раздевалке будут баламутить, особенно известный борец с расизмом. Думаю сам Алонсо и не против избавиться от обоих, но Перес вряд ли на такое согласиться, по крайне мере за одно транферное окно точно.