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Хаби Алонсо готов отпустить Родриго из «Реала»

вчера, 18:38

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не будет против продажи нападающего Родриго Силвы.

По информации источника, окружение футболиста выражает клубу недовольство тем, что Родриго получает недостаточно игрового времени. Эти жалобы наряду с неудачными выступлениями бразильца привели к тому, что «Реал» решил не препятствовать уходу игрока, если он захочет покинуть команду. Главный тренер «сливочных» Алонсо также не возражает против его ухода.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему форварду со стороны лондонского «Арсенала».

В прошедшем сезоне Родриго сыграл 30 матчей в чемпионате Испании, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:40
срочно расставаться, ибо не тянет !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:40
Что с Родриго в последнее время происходит?
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 00:31
Значит лишний.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:06
Такой молодой,а уже сливают. Папо Карло особо не баловал,а тут вообще в клещи взяли. Явно ценник на него упадёт,за дорого брать никто не будет,раз указали игроку на дверь.
a23cu452fen6
a23cu452fen6
вчера в 21:27
Для арсенала может и усиление будет как раз, только вот отпустят то не бесплатно, если контракт до 28го года, или как?
6eva943g5sr4
6eva943g5sr4
вчера в 21:00
План Камерунского Эму в действии,ещё и Винисиус уйдёт!!!
протон
протон
вчера в 20:44
Обидно, конечно, но на этом КЧМ выглядит очень блекло и конкуренцию проиграл не только Гюлеру, но и Гарсии. Видимо, так будет лучше для всех. Глядишь и начнет показывать стабильно высокий уровень в другом клубе, где его всегда (или часто) будут ставить на левый фланг.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:44
У Родриго был шанс на протяжении целого сезона, и он его провалил по всем статьям. Какие после этого могут быть жалобы по поводу недостатка игрового времени. Родриго такой же лентяй, как и Винисиус, только Винисиус при этом имеет высокие показатели по индивидуальным качествам, в виде скорости и дриблинга, и на этом пока только и выезжает, а Родриго просто хороший игрок, у которого таких ярко выраженных скиллов нет, поэтому и проваливается на фоне остальных.

Как по мне, то расставаться нужно с обоими бразильцами, пока на них высокие ценники. Активный и энергозатратный футбол Алонсо они всё равно не потянут, а будут лишь якорем для всей команды. Ещё и атмосферу в раздевалке будут баламутить, особенно известный борец с расизмом. Думаю сам Алонсо и не против избавиться от обоих, но Перес вряд ли на такое согласиться, по крайне мере за одно транферное окно точно.
Брулин
Брулин
вчера в 18:46
Если Родриго не играет конечно лучше продать его выручить деньги, они сейчас как ни когда нужны, надо брать в оборону ещё игрока, нужнен Каррерас и в полузащиту кого нибудь и можно играть сезон
Гость
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