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«Зенит» сыграет с «Войводиной»

вчера, 16:59

«Зенит» проведёт товарищеский матч с сербской «Войводиной». Игра пройдёт 13 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, 9 июля петербуржцы на своём поле сыграют со швейцарским «Сьоном».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:53
не просто сыграет, победит наверняка !
кучу мячей забьёт Соболев, традиция такая !
lotsman
lotsman
вчера в 17:16
Црвена, Сьон, Войводина..... прям европейский турнир получается.)
shlomo
shlomo
вчера в 17:02
Хорошо что есть с кем сыграть... все лучше чем ничего.
Гость
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