«Зенит» сыграет с «Войводиной»

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вчера, 16:59

«Зенит» проведёт товарищеский матч с сербской «Войводиной». Игра пройдёт 13 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, 9 июля петербуржцы на своём поле сыграют со швейцарским «Сьоном».