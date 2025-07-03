«Ювентус» убедил крутого свободного агента. Сделка запустит цепочку заметных переходов

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03 июля 2025, 16:22

В деле знаменитые футболисты.

Туринцы подпишут Джонатана Дэвида

Странная сделка, ведь молодой канадец мог найти команду в АПЛ , будучи свободным агентом. «Ювентусу» точно пришлось озолотить агента игрока и самого футболиста, чтобы он отклонил другие предложения. Дэвид не скрывал, что покинет «Лилль», он дождался окончания контракта. Фанаты не любят, когда футболисты так поступают, но в этом случае готовились заранее. «Доги» убедили вернуться во Францию Оливье Жиру, у которого не сложилась карьера в Лос-Анджелесе. Ветеран попробует вспомнить молодость в Лиге 1, а Дэвида ждёт Серия А.

В этом турнире нападающим одновременно легко и тяжело. Тяжело, поскольку итальянские клубы умеют обороняться. А легко, потому что стереотипное представление о Серии А как о соревновании, где не атакуют, давно разбито множеством форвардов. В Италии можно забить много мячей. Это делал и форвард второй волны Тотти, и нападающий острия Иммобиле. В прошлом сезоне гонку снайперов выиграл Ретеги из «Аталанты». Матео сложно назвать великим нападающим, но защитники клубов Серии А допускают достаточно ошибок в пользу форвардов.

Старина Лукаку стал чемпионом Италии с «Наполи» и собрал 14 голов, а лучший снайпер «Ювентуса» в чемпионате Влахович забил лишь 10 мячей. В клубе задумались о силе нападающих. Количественно у Мотты и Тудора хватало форвардов. Есть талантливые молодые инсайды и вингеры, имеется настырный турецкий плеймейкер Йилдыз. Но «Ювентус» не справился с «Реалом» в плей-офф Клубного чемпионата мира, а Коло Муани на старте матча не реализовал очередной крутой момент. В Турине не уверены, что стоит выкупать контракт футболиста ПСЖ .

А вот когда на горизонте появился один из самых крутых свободных агентов лета Джонатан Дэвид, то представители «Ювентуса» с радостью отправились на переговоры, уладили все детали и убедили канадца, что ему нужно именно в команду с множеством молодых игроков. Дэвида звали в «Наполи», но выбрал клуб на севере Италии. В «Лилле» нападающий четыре года подряд забивал от 15 голов в Лиге 1 за сезон, а лучший результат Джонатана – 24 мяча. «Доги» пожалели, что не отдали футболиста за деньги, но он стабильно приносил голы.

Влаховичу пора искать новый клуб

«Ювентус» пытается совершить обмен Влаховича на Санчо, но даже в МЮ вряд ли настолько не разбираются в футболе. У серба Душана проблемы за пределами поля. Человек, который близко дружил с женой напарника по сборной и ходил по отелю с толпой девушек характерной внешности, не является профессионалом. Личная жизнь всегда влияет на футболистов. Если бы Харри Кейн не был примерным семьянином – он познакомился с будущей женой ещё в школе, то мог бы повторить ошибки Рэшфорда и других английских любителей вечеринок.

Невозможно прожигать молодость в ночных клубах и в номерах отелей с девушками из социальных сетей, успевая при этом играть в невероятный футбол. Влаховичу 25 лет, но в «Ювентусе» не доверяют сербу настолько, чтобы отказаться от Дэвида и не думать о полноценной сделке с Коло Муани. «Фиорентина» получила за трансфер Влаховича безумные деньги – 83.5 млн евро. Теперь понятно, что это ошибка менеджеров «Ювентуса». Влахович не отыграл вложенные средства на поле и не принесет туринцам много денег в день расставания с игроком.

«Арсенал» в прошлом присматривался к Влаховичу, а теперь выбирают между Шешко и Дьёкерешем. После подписания Дэвиса директорам «Ювентуса» надо найти Душану новую команду, но проблемой становится зарплата серба. В Турине получает 12 млн евро за нестабильную игру. В «Милане» форварду предлагают 7 миллионов, хотя в этом случае новый главный тренер Аллегри выбирает из нескольких вариантов. Массимилиано недоволен мексиканцем Хименесом, но у «россонери» есть свои люди в Турине, они знают о проблемах Влаховича.

«Милан» может подписать Довбика

Знаменитый клуб медленно вспоминает прошлое. Сантьяго Хименес родился в семье мексиканца и украинки. Фамилия его мамы Золотарчук, о чём все узнали, когда на День матери футболисты «Милана» вышли на игру с девичьими фамилиями матерей. Наполовину украинец не заиграл в основе «Милана», как того ждали. Форвард из «Фейеноорда» не сумел сходу покорить Серию А. Поскольку у клуба постоянно новые тренеры, то скаутам нет покоя. Зато теперь, если не договорятся с Влаховичем, могут сделать ставку на украинского нападающего «Ромы» Довбика.

Артем в прошлом году отказал «Атлетико», поскольку не хотел сидеть на скамейке, как делает Серлот. Норвежец стал запасным вариантом для Симеоне, а жена Довбика выбрала красивый Рим. В «Роме» были проблемы с наставниками, как у «Милана». После выхода Раньери на пенсию «волков» возглавил опытный Гасперини. У этого наставника жесткий подход, поэтому рослый и крепкий Довбик может оказаться футболистом нужного формата. Но если «Милан» настоит на трансфере, то «Роме» точно нужен новый нападающий.

Им станет Влахович? В карьере тренера Гасперини есть истории успешной работы с футболистами, которые в других клубах пережили бы крах. Ветеран много лет ссорился и мирился со словенским плеймейкером Иличичем. У Йосипа диагностировали биполярное расстройство личности и глубокую депрессию. Гасперини старался найти подход, хотя часто был в роли непонимающего отца, который не верит в диагнозы психиатров. У Влаховича нет депрессии и настолько серьезных проблем с психикой, Душану просто пора повзрослеть.

Трансфер Дэвиса может запустить цепочку сделок, так как теперь Коло Муани и Влахович задумаются о своем будущем в «Ювентусе». Довбик уже подыскивает себе новый клуб, был кандидатом для туринцев, но они выбрали свободного агента Дэвиса. Теперь «Милан» и «Рома» ищут нападающих, что может добавить в список других футболистов. Хотя Дарвин Нуньес пытается перейти в «Наполи», переговоры с этим клубом нередко срываются. Трансфер Дэвиса также повлиял на планы Осимхена. Виктор хотел в «Ювентус», а теперь подумает о других клубах.