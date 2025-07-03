Судья Карасёв: «Надо войти в этот сезон, а прошлый вычеркнуть из памяти»

Арбитр Сергей Карасёв в интервью источнику рассказал, как долго ещё планирует работать в качестве судьи.
Ещё пару сезонов отработать было бы здорово. Сейчас это моя цель, а дальше посмотрим. Надо войти в этот сезон, а прошлый вычеркнуть из памяти. Он и правда был неудачным. У меня таких сезонов за всю карьеру не было.
Видимо, не попал в колею, плюс психология, травмы, болезни. На самом деле было много всего. Обычно в такие моменты важно принять пару-тройку хороших решений, и пойдёт. У меня так происходило в сезоны, когда было много топовых матчей: ряд удачных решений, и всё дальше получается само собой. Но люди об этом забывают и в принципе правильно делают. Важно, как ты работаешь сейчас, а не в прошлом. Тем более меня оценивают по самым высоким стандартам, потому что планка установлена, и её надо держать.
О работе в Саудовской Аравии, в том числе в матче с участием Криштиану Роналду
Да, слава Богу, ещё получается выезжать, пока мы в изоляции. Но я больше говорил про Россию, что люди оценивают меня по самой высокой шкале. Где-то чуть просел — сразу критика, и это тоже правильно. Поэтому постараюсь не допустить повторения, следующий сезон должен удаться. Пока есть здоровье, надо работать.
Идёшь то туда, то обратно,
И дважды войти в ту же реку нельзя,
А в то же 62о - многократно.
Идёшь то туда, то обратно,
И дважды войти в ту же реку нельзя,
А в то же 62о - многократно.
ОП-ПА!
Не, не так.
НЕ "растУт эгоистами", а "растЯт эгоистами".
А дети ВПИТЫВАЮТ, как правило поведения в будущем, отношение СВОИХ родителей к ИХ родителям, взаимоотношения "родители/дедушки-бабушки" в своём окружении...
Взаимоотношения родителей между собой....
ВООБЩЕ МОЖНО РЕБЁНКА ГОВОРИЛЬНЕЙ НЕ ВОСПИТЫВАТЬ!
Так... иногда... Как почитать ему книгу "Что такое хорошо и что такое плохо".
Дети умные - они все всё понимают.
Достаточно показывать свой жизненный пример.
Ежедневно и ежеминутно.
Тогда и дети вырастут такими, что можно будет сказать "А живу-то не зря!" )
А если у твоего товарища взаимоотношения с сыном и внуками строятся ИМЕННО НА взаимном уважении и благодарности сына за СВОЁ воспитание, то это очень удачный пример!
ОП-ПА!
Не, не так.
НЕ "растУт эгоистами", а "растЯт эгоистами".
А дети ВПИТЫВАЮТ, как правило поведения в будущем, отношение СВОИХ родителей к ИХ родителям, взаимоотношения "родители/дедушки-бабушки" в своём окружении...
Взаимоотношения родителей между собой....
ВООБЩЕ МОЖНО РЕБЁНКА ГОВОРИЛЬНЕЙ НЕ ВОСПИТЫВАТЬ!
Так... иногда... Как почитать ему книгу "Что такое хорошо и что такое плохо".
Дети умные - они все всё понимают.
Достаточно показывать свой жизненный пример.
Ежедневно и ежеминутно.
Тогда и дети вырастут такими, что можно будет сказать "А живу-то не зря!" )
А если у твоего товарища взаимоотношения с сыном и внуками строятся ИМЕННО НА взаимном уважении и благодарности сына за СВОЁ воспитание, то это очень удачный пример!
Но все не так плохо все же я бы сказал, есть один товарищ, которому сын помогает нормально, ну он сам с его детьми сидит. И общение норм, и все остальное.
Но все не так плохо все же я бы сказал, есть один товарищ, которому сын помогает нормально, ну он сам с его детьми сидит. И общение норм, и все остальное.
Дети должны помогать родителям.
А много ТЫ таких семей видишь, где дети, уже сами крепко вставшие на ноги и имеющие своих детей, с большим уважением и благодарностью относятся к родителям, помогая им не только морально, но ещё и материально?
Я не имею в виду "вот вам, родители, от моей широкой души ежемесячно 5-7 тысяч и я свой долг сыновий исполнил".
Я о том, что ОТ ДУШИ И С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
Таких просто считанные единицы.
По крайней мере, в семьях, которые лично знаю.
Дети должны помогать родителям.
А много ТЫ таких семей видишь, где дети, уже сами крепко вставшие на ноги и имеющие своих детей, с большим уважением и благодарностью относятся к родителям, помогая им не только морально, но ещё и материально?
Я не имею в виду "вот вам, родители, от моей широкой души ежемесячно 5-7 тысяч и я свой долг сыновий исполнил".
Я о том, что ОТ ДУШИ И С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
Таких просто считанные единицы.
По крайней мере, в семьях, которые лично знаю.
Из увлечений и выхода "в люди" - только футбол на стадионе нашей команды, играющей в 3-й лиге.
И жена на достаточно нервной работе работает, хотя сама уже тоже давно на пенсии.
А эти дети с внуками и в отпуск неслабо, так, ездят, и уже дома живут практически ни в чём себе не отказывая...
Я им, правда, ничего по этому поводу не говорю: люди они взрослые и сами могут определить, "что такое хорошо и что такое плохо".
Им нравится именно ТАК жить, значит, так ДЛЯ НИХ и правильно. )
Из увлечений и выхода "в люди" - только футбол на стадионе нашей команды, играющей в 3-й лиге.
И жена на достаточно нервной работе работает, хотя сама уже тоже давно на пенсии.
А эти дети с внуками и в отпуск неслабо, так, ездят, и уже дома живут практически ни в чём себе не отказывая...
Я им, правда, ничего по этому поводу не говорю: люди они взрослые и сами могут определить, "что такое хорошо и что такое плохо".
Им нравится именно ТАК жить, значит, так ДЛЯ НИХ и правильно. )
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН!
Если под словом "РАБОТА" подразумевать обычную физическую и, в некоторой степени, социальную и умственную активность, то - ДА: возражений, думаю, что ни у кого и МЫСЛЯЩИХ людей не будет.
А, если подразумевать "ПАШИ, ЗАРАБАТЫВАЙ ДЕНЬГИ, ПОКА НОГИ ХОДЯТ", то - ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ЭТИ ДЕНЬГИ, КОГДА УЖЕ ПОЛУОВОЩЕМ ЛЕЖИШЬ ИЛИ ЕЛЕ-ЕЛЕ ПО КВАРТИРЕ/ДОМУ ПЕРЕДВИГАЕШЬСЯ???
Зачем, спрашивается?
Чтобы что-то купить, НЕ входящее в число вещей первой необходимости, одежды, которую ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будешь носить, а не так "шоб було"?
Так ты - ПОЛУОВОЩ! Какая тебе одежда "у шкаПчике"?
Кому ТЫ будешь нужен, если полуовощем станешь???
Родственникам?
Жене?
Детям?
Для них ты уже будешь ОБУЗА, только тебе никто об этом не скажет, потому что об ЭТОМ говорить НЕ принято.
В НАШЕЙ стране и, хочется верить, что в большинстве семей. (У пиндосов всё по другому: Р-Р-Р-АЗ - и ТЫ уже в доме престарелых)
По моему мнению, ЖИТЬ нужно ПРОСТО ИНТЕРЕСНО, с удовольствием!
А, если есть возможность и ЖЕЛАНИЕ ВРЕМЕННО подработать слегка, занимаясь или ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ или просто работой, не требующей какого-то напряжения, то, тогда идёшь и С УДОВОЛЬСТВИЕМ зарабатываешь "что-то на что-то".))
Надоело - ушёл и опять ПРОСТО НАСЛАЖДАЕШЬСЯ ЖИЗНЬЮ!
Один умный человек сказал: "Три кита современной нашей общественной жизни: зависть, болтовня во всех ее видах и покупка бесчисленных вещей".
Я с ним АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН.
Здоровья желаю и заканчиваю писать сей пост. )
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН!
Если под словом "РАБОТА" подразумевать обычную физическую и, в некоторой степени, социальную и умственную активность, то - ДА: возражений, думаю, что ни у кого и МЫСЛЯЩИХ людей не будет.
А, если подразумевать "ПАШИ, ЗАРАБАТЫВАЙ ДЕНЬГИ, ПОКА НОГИ ХОДЯТ", то - ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ЭТИ ДЕНЬГИ, КОГДА УЖЕ ПОЛУОВОЩЕМ ЛЕЖИШЬ ИЛИ ЕЛЕ-ЕЛЕ ПО КВАРТИРЕ/ДОМУ ПЕРЕДВИГАЕШЬСЯ???
Зачем, спрашивается?
Чтобы что-то купить, НЕ входящее в число вещей первой необходимости, одежды, которую ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будешь носить, а не так "шоб було"?
Так ты - ПОЛУОВОЩ! Какая тебе одежда "у шкаПчике"?
Кому ТЫ будешь нужен, если полуовощем станешь???
Родственникам?
Жене?
Детям?
Для них ты уже будешь ОБУЗА, только тебе никто об этом не скажет, потому что об ЭТОМ говорить НЕ принято.
В НАШЕЙ стране и, хочется верить, что в большинстве семей. (У пиндосов всё по другому: Р-Р-Р-АЗ - и ТЫ уже в доме престарелых)
По моему мнению, ЖИТЬ нужно ПРОСТО ИНТЕРЕСНО, с удовольствием!
А, если есть возможность и ЖЕЛАНИЕ ВРЕМЕННО подработать слегка, занимаясь или ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ или просто работой, не требующей какого-то напряжения, то, тогда идёшь и С УДОВОЛЬСТВИЕМ зарабатываешь "что-то на что-то".))
Надоело - ушёл и опять ПРОСТО НАСЛАЖДАЕШЬСЯ ЖИЗНЬЮ!
Один умный человек сказал: "Три кита современной нашей общественной жизни: зависть, болтовня во всех ее видах и покупка бесчисленных вещей".
Я с ним АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН.
Здоровья желаю и заканчиваю писать сей пост. )
Вот это правильно сказал..
Вот это правильно сказал..