Судья Карасёв: «Надо войти в этот сезон, а прошлый вычеркнуть из памяти»

Арбитр в интервью источнику рассказал, как долго ещё планирует работать в качестве судьи.

Ещё пару сезонов отработать было бы здорово. Сейчас это моя цель, а дальше посмотрим. Надо войти в этот сезон, а прошлый вычеркнуть из памяти. Он и правда был неудачным. У меня таких сезонов за всю карьеру не было.

Видимо, не попал в колею, плюс психология, травмы, болезни. На самом деле было много всего. Обычно в такие моменты важно принять пару-тройку хороших решений, и пойдёт. У меня так происходило в сезоны, когда было много топовых матчей: ряд удачных решений, и всё дальше получается само собой. Но люди об этом забывают и в принципе правильно делают. Важно, как ты работаешь сейчас, а не в прошлом. Тем более меня оценивают по самым высоким стандартам, потому что планка установлена, и её надо держать.

О работе в Саудовской Аравии, в том числе в матче с участием Криштиану Роналду

Да, слава Богу, ещё получается выезжать, пока мы в изоляции. Но я больше говорил про Россию, что люди оценивают меня по самой высокой шкале. Где-то чуть просел — сразу критика, и это тоже правильно. Поэтому постараюсь не допустить повторения, следующий сезон должен удаться. Пока есть здоровье, надо работать.