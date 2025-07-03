В Испании впечатлены успехом Хулиана Альвареса. «Атлетико» подпишет ещё одного чемпиона мира

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03 июля 2025, 18:20

Пользуются связями Симеоне.

Аргентинские игроки уважают тренера

Хотя Диего Симеоне не стал чемпионом мира с Аргентиной, фанаты с опытом помнят его победы на Кубках Америки. Успех 1993 года оказался последним на почти два десятилетия. Месси выиграл свой первый Кубок Америки лишь в 2021 году, а до этого Аргентина огорчала фанатов. Не могли найти правильного наставника. Тренер Симеоне не бросил «Атлетико» ради национальной команды, их привел к триумфу в Катаре другой бывший футболист «Лацио» Скалони. Но Симеоне уважают аргентинские футболисты, поэтому «Атлетико» всегда имеет преимущество на переговорах с напарниками Месси. Прошлым летом «матрасники» за 75 млн евро выкупили у «Манчестер Сити» контракт Хулиана Альвареса.

Молодой нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, когда вытеснил на скамейку Лаутаро Мартинеса. Опытный форвард «Интера» тоже фигурировал в списках потенциальных новичков «Атлетико», но в Мадриде доверились Альваресу. Это одна из самых удачных сделок прошлого трансферного сезона. И все запомнили, как Хулиан поскользнулся в серии пенальти против «Реала», а судьи не засчитали гол. Споры о том эпизоде продолжались долго, ведь УЕФА обвиняли в редактировании видео. Правила футбола оперативно поменяли – теперь после случайного двойного касания при исполнении пенальти и гола судья разрешит исполнить удар повторно, что справедливо.

Неудача Альвареса помогла улучшить футбольный закон, а его классная игра выручала «Атлетико». Вот только всей команде из Мадрида не хватило сил на финише. Постарел Гризманн, устали футболисты, которые годами получали высокие нагрузки. Выделялся Альварес, но «Барселона» была мощнее, а «Реал» удачливее в той самой серии пенальти в Лиге чемпионов. Симеоне подумывал уйти из «Атлетико», но вряд ли руководители клуба, который пытаются продать, пойдут на подобный риск. Решение «Интера» назначить главным тренером Киву тоже намекает, что Симеоне не сменит «Атлетико» на миланский клуб, как планировал раньше. Теперь надо усиливать состав мадридцев.

Ромеро устал проигрывать со «шпорами»

Цель «Атлетико» – Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма». Он победил МЮ в финале Лиги Европы и подарил фанатам «Тоттенхэма» первый праздник и трофей за много лет. Но после успеха «шпоры» уволили тренера. Постекоглу отправила в отставку дочь совладельца клуба Леви, если верить английским журналистам, которые знают этих людей лично и давно. «Тоттенхэм» пригласил нового интересного тренера Томаса Франка, но датчанин будет строить свою версию необычной команды. Некоторые опытные футболисты могут не вписаться. Поэтому заговорили об уходе легенды «шпор» нападающего Сона, а также о трансфере Кристиана Ромеро в «Атлетико». Речь о невероятно дорогой сделке.

В истории только пять центральных защитников дороже 70 млн евро. Рекорд до сих пор у МЮ , они отдали за Магуайра 87 млн евро. Дальше идут голландцы Де Лигт и Ван Дейк, но «Ювентус» пожалел о необдуманной покупке, в отличие от «Ливерпуля». Также в пятерке есть удачная сделка «Манчестер Сити» с Диашем и неудача «Челси» — подписание Фофана. Ромеро уже в списке самых дорогих центральных защитников в истории футбола, ведь «Тоттенхэм» отдал «Аталанте» 52 млн евро за трансфер аргентинца. Теперь Кристиан может подскочить ещё выше, ведь «Атлетико» предлагает большие деньги сразу и пропишет в контракт со «шпорами» солидные бонусы. И это умный трансфер.

«Атлетико» официально попрощался с двумя универсальными защитниками Аспиликуэтой и Рейнилду. Оба умеют сыграть на фланге обороны, но также появлялись в центре, особенно в тройке. В прошлом сезоне оборона «Атлетико» была одной из лучших в Ла Лиге, меньше пропустили только баски из «Атлетика». Вот только уругваец Хименес не развивается в последние годы, а Ленгле не настолько крут, чтобы Ле Норман не ждал в напарниках чемпиона мира Ромеро. Кристиан наигрался в АПЛ , теперь хочет перебраться в страну, где все говорят на его родном испанском языке. В Мадриде защитник встретит целую группу аргентинцев, ведь в основе также есть Де Пауль и сын Симеоне.

«Атлетико» не повезло с конкурентами

Сложно опередить «Реал» и «Барселону» в Испании. И в таблице, и в популярности. В отдельном районе Мадрида можно собрать больше фанатов «Атлетико», чем «сливочных», если так исторически сложилось. Есть семьи, где все болеют за «Атлетико», и только сын за «Реал», как случилось с форвардом Раулем, легендой «сливочных». Но любовь Фернандо Торреса и уважение других известных игроков не делает «Атлетико» первым в тройке фаворитов Ла Лиги. Зато Симеоне создал саму тройку, её раньше не было. «Атлетико» выигрывал Примеру с тренером Арагонесом, но статус поменяли с Диего. Без этого тренера Гризманн, Альварес, Облак, Годин и Ромеро не посмотрели бы в сторону клуба.

Крутые футболисты просто отказывали бы менеджерам «Атлетико». Также таланты чаще бы покидали этот клуб. Сейчас есть риск потерять Альвареса, поскольку Хулиан слишком круто стартовал. «Ливерпуль» и «Барселона» оценивают молодого форварда. «Матрасники» умеют работать с нападающими: Агуэро, Торрес и многие другие прошли их школу и стали успешными. Альварес приехал недооцененной звездой, а теперь его статус меняется. Вот только накануне чемпионата мира никто из игроков не хочет рисковать. Даже Месси ещё может в конце года уйти из «Интера Майами» и вернуться в Европу, чтобы подготовиться к мундиалю в окружении не статуй, а сильных игроков в мощном клубе.