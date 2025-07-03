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«Тоттенхэм» вернёт знаменитую достропримечательность старого стадиона

вчера, 15:12

«Тоттенхэм» объявил о возвращении ворот Билла Николсона этим летом.

Чёрно-золотые кованые ворота, ставшие символом бывшего главного тренера лондонского клуба после знаменитой фотографии, сделанной Питером Робинсоном в 1970-х, хранятся на складе с 2015 года, будучи демонтированными перед строительством нового стадиона. Ранее они открывали путь на «Уайт Харт Лэйн».

К настоящему моменту начались подготовительные работы с целью установки ворот до первого домашнего матча нового сезона Английской Премьер-Лиги с «Бернли» 16 августа.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 09:12
Ворота? Мне казалось, что статуя петуха на мяче…
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:47
И всё таки исторический колорит - в духе консервативных англичан...
yzwfjjj3h2jt
yzwfjjj3h2jt
вчера в 15:15
Хоть какое-то золото будет у пернатых
Гость
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