«Тоттенхэм» вернёт знаменитую достропримечательность старого стадиона

1751544730

вчера, 15:12

«Тоттенхэм» объявил о возвращении ворот этим летом.

Чёрно-золотые кованые ворота, ставшие символом бывшего главного тренера лондонского клуба после знаменитой фотографии, сделанной Питером Робинсоном в 1970-х, хранятся на складе с 2015 года, будучи демонтированными перед строительством нового стадиона. Ранее они открывали путь на «Уайт Харт Лэйн».

К настоящему моменту начались подготовительные работы с целью установки ворот до первого домашнего матча нового сезона Английской Премьер-Лиги с «Бернли» 16 августа.