Стала известна музыкальная программа перед матчем за Суперкубок России

Гимн России перед матчем Суперкубка страны между «Краснодаром» и ЦСКА исполнит оперная певица Светлана Феодулова. Об этом источнику сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Исполнительницей национального гимна России перед матчем в Казани станет оперная певица Светлана Феодулова. Светлана является обладательницей самого высокого голоса в мире (зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса), благодаря которому способна исполнять самые сложные произведения в оригинальных тональностях и темпе.
Также перед началом встречи состоится программа «Звук поставим на всю», в которой примут участие группы Serebro и Galibri & Mavik. Главным номером открытия будет выступление группы Dabro в сопровождении 300 танцоров.
Они исполняют его со всеми оперными выкрутасами, слишком правильно, по оперному. И дело не в том, что Светлана обладательница самого высокого голоса, а в том, что Гимн - это что - то личное, задушевное, лиричное, сердечное, что в оперных партиях отсутствует. Буду рад ошибиться в своём мнении по поводу исполнения Гимна этой певицей. Специально послушаю.
Они исполняют его со всеми оперными выкрутасами, слишком правильно, по оперному. И дело не в том, что Светлана обладательница самого высокого голоса, а в том, что Гимн - это что - то личное, задушевное, лиричное, сердечное, что в оперных партиях отсутствует. Буду рад ошибиться в своём мнении по поводу исполнения Гимна этой певицей. Специально послушаю.