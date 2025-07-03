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Стала известна музыкальная программа перед матчем за Суперкубок России

вчера, 13:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА12.07.2025 в 18:00 Не начался

Гимн России перед матчем Суперкубка страны между «Краснодаром» и ЦСКА исполнит оперная певица Светлана Феодулова. Об этом источнику сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Исполнительницей национального гимна России перед матчем в Казани станет оперная певица Светлана Феодулова. Светлана является обладательницей самого высокого голоса в мире (зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса), благодаря которому способна исполнять самые сложные произведения в оригинальных тональностях и темпе.

Также перед началом встречи состоится программа «Звук поставим на всю», в которой примут участие группы Serebro и Galibri & Mavik. Главным номером открытия будет выступление группы Dabro в сопровождении 300 танцоров.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:27, ред.
Почему лично я не приемлю исполнение Гимна оперными певцами (певицами).
Они исполняют его со всеми оперными выкрутасами, слишком правильно, по оперному. И дело не в том, что Светлана обладательница самого высокого голоса, а в том, что Гимн - это что - то личное, задушевное, лиричное, сердечное, что в оперных партиях отсутствует. Буду рад ошибиться в своём мнении по поводу исполнения Гимна этой певицей. Специально послушаю.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:25
У певицы самый высокий голос в мире? Это значит визг будет на стадионе? Зачем петь гимн высоким голосом? Мне непонятно
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:22
То, что Гимн России исполнит оперная певица, это хорошо. Главное, чтобы игроки и тренеры с российскими паспортами выучили текст Гимна и тоже пели его. Перед последней игрой Сборной России несколько футболистов и тренер игнорировали главное музыкальное произведение нашей страны. Может они просто не знали слов? Странно, но футболисты других стран с большим удовольствием поют свои Гимны.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:15
А почему не сигма бой? Не, не поеду
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:42
В общем на матч потянутся не только фанаты , но и меломаны...)))
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