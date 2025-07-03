Стала известна музыкальная программа перед матчем за Суперкубок России

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вчера, 13:36

Гимн России перед матчем Суперкубка страны между «Краснодаром» и ЦСКА исполнит оперная певица Светлана Феодулова. Об этом источнику сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ).

Исполнительницей национального гимна России перед матчем в Казани станет оперная певица Светлана Феодулова. Светлана является обладательницей самого высокого голоса в мире (зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса), благодаря которому способна исполнять самые сложные произведения в оригинальных тональностях и темпе.

Также перед началом встречи состоится программа «Звук поставим на всю», в которой примут участие группы Serebro и Galibri & Mavik. Главным номером открытия будет выступление группы Dabro в сопровождении 300 танцоров.