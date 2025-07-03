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Перед матчами женского Евро 3 и 4 июля почтят память Жоты и его брата Андре

вчера, 13:59

Перед всеми сегодняшними и завтрашними матчами женского чемпионата Европы будет проходить минута молчания в память о Диогу Жоте и его брате Андре Силве.

28-летний Диогу и 25-летний Андре погибли сегодня утром в ДТП в Испании. Диогу выступал за «Ливерпуль», а Андре был игроком португальского «Пенафиела».

Соболезнования в связи со смертью футболистов поступают со стороны различных представителей футбольного мира из разных стран, включая президента УЕФА Александера Чеферина. Свои заявления также выпустили Португальская федерация футбола (FPF) и «Ливерпуль». Соболезнования выразил и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

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