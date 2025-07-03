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Власти Мордовии закупили оборудование для Fan ID на арене в Саранске

вчера, 17:37

Власти Мордовии оплатили оснащение саранского стадиона «Мордовия Арена» оборудованием для работы системы Fan ID на матчах «Пари НН».

Об этом рассказал генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов:

Стадион был построен к чемпионату мира, все технологические возможности там есть, кроме системы идентификации болельщиков, которая является обязательной для проведения матчей чемпионата России. Тем не менее мы получили информацию, что коллеги закупили необходимое оборудование. Оно уже в России и в ближайшее время начнёт монтироваться. Всё оплачено Республикой Мордовия. Да, это дорогое удовольствие. Коллеги, видимо, хотят оживить стадион, придать ему новый импульс и дать другим клубам возможность использовать его как резервную площадку для матчей РПЛ.

Напомним, что из-за невозможности использовать свою собственную арену на старте нового сезона, «Пари НН» рассматривает возможность аренды стадионов в Саранске, Москве или Казани на первые несколько туров.

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протон
протон ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:45
Какие добрые ребята в республике Мордовия )
За свой счёт ради пары матчей нижегородской команды купили систему, которая будет после использоваться примерно никогда
112910415
112910415
вчера в 18:49
Щедрая она, Республика Мордовия!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:44
Это наверное сейчас самое важное , что требуется для арены в Саранске? )
Гость
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