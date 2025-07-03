Вега перешёл в «Зенит»

Защитник «Архентинос Хуниорс» Роман Вега стал игроком «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга сегодня официально объявил о трансфере 21-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.
В 2025 году он провёл 15 матчей во всех турнирах за «Архентинос Хуниорс», забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что стоимость этого трансфера составляет около 9 млн евро.
хотя Хави давал шанс проявить себя.
зато получилось у Касадо и Бальде. теперь они в главной команде Барсы.
а Вега в Зените.
у каждого свой путь воина.
хотя Хави давал шанс проявить себя.
зато получилось у Касадо и Бальде. теперь они в главной команде Барсы.
а Вега в Зените.
у каждого свой путь воина.