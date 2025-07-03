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Вега перешёл в «Зенит»

вчера, 17:17

Защитник «Архентинос Хуниорс» Роман Вега стал игроком «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга сегодня официально объявил о трансфере 21-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.

В 2025 году он провёл 15 матчей во всех турнирах за «Архентинос Хуниорс», забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что стоимость этого трансфера составляет около 9 млн евро.

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Все комментарии
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:05
Еще бонусом лидеров соперника на лавку купить.
протон
протон
вчера в 20:41
Удачи Роману в Зените и без травм! Дуглас не вечен,полагаю через год грядёт прощание,поэтому трансфер молодого и перспективного латераля абсолютно логичен.
Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:08
Так покупают то в основном ,не для всего российского футбола, а для Зенита. )). Да и денег в школах достаточно, ну по крайней мере в сотни раз больше, чем давали для Аршавиных, Кержакова, Титова, Аленичева. Тихонов вообще в армии отслужил два года, потом заиграл в Спартаке)). Ривалдо на пляже вообще без обуви играл, первые бутсы купил чуть ли не в барсе. Сдаётся мне не в этих деньгах дело…
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:05
Ещё одного ЦЗ прикупили!
Про запас осталось взять пару сторожей, повара и тренера!
И будет полная "Упаковка" на все случаи жизни!
Sergo81
Sergo81 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:57
Почему ? Зенит в этом стоит особняком. Наоборот, 8 загорелых соперников должны быть серьёзным раздражителем и мотиватором для победы и развития. Считаю, что Зенит, вопреки, а не благодаря, может дать толчок к развитию молодых российских футболистов. Почему бы им не попробовать начать обыгрывать загорелых и поконкурировать с ними ? Горшков что, не понимал куда идёт ? Или надеялся на паспорт ? Пусть учится играть в футбол, тот же Анюков боролся за место под солнцем.
112910415
112910415
вчера в 18:51
Хорошо, но мало!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:20
Ещё пару негров зарулит в Зенит и можно смело ставить у руля команды тренерский автопилот!
А Богданыча на лавку к запасным с кальяном!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:17
А для Зенита с учетом Веги и Жерсона лимит теперь увеличили? Теперь 16 +11. 16 легов в заявке и 11 легов на поле? Самое то.! Первенство России по футболу?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:12
Вот так в Зените и деградируют игроки сб. России. Волков, теперь Горшков. А до этого еще десяток
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:07
жаль, что ничего не получилось в свое время у Романа в Барселоне.
хотя Хави давал шанс проявить себя.
зато получилось у Касадо и Бальде. теперь они в главной команде Барсы.
а Вега в Зените.
у каждого свой путь воина.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:06, ред.
Когда Зенит закупит лавочки для четвертого ряда запасных и шезлонги для "ветеранов" всех запасников!?))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:48
Народное достояние может себе позволить ВСЁ ☝️😉
lotsman
lotsman ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:35
От того, что введётся жёсткий лимит, российский футбол не улучшится. Легионеров и покупают потому что своих нет, таких как эти легионеры. Чтобы улучшить российский футбол надо кардинально улучшить подготовку классных игроков. Футбольные школы, академии с хорошими наставниками тренерами. И чтобы это было не для галочки, а по серьёзному. Для этого нужны деньги и время.Но наши функционеры от футбола не хотят ждать. Им надо здесь и сейчас. Поэтому они лучше легионера купят, чем в академии вкладываться.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 17:35
Да сколько еще можно ЦЗ покупать.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:26
Пора вводить жёсткий лимит на легионеров, российский футбол в опасности. Его разрушают богатые клубы.
Брулин
Брулин
вчера в 17:24
Горшкову теперь даже на скамейке места не будет или в Сочи уедет?
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