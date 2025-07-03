Вега перешёл в «Зенит»

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вчера, 17:17

Защитник «Архентинос Хуниорс» стал игроком «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга сегодня официально объявил о трансфере 21-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.

В 2025 году он провёл 15 матчей во всех турнирах за «Архентинос Хуниорс», забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что стоимость этого трансфера составляет около 9 млн евро.