Вега — о переходе в «Зенит»: «Лусиано Гонду каждый день звал меня сюда»

Защитник «Зенита» высказался о факторах, повлиявших на его переход в команду.

У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» я принял легко и быстро. В течение недели всё подготовил, собрал вещи и приехал в Россию. Какую роль в моём трансфере сыграл Лусиано Гонду (аргентинский форвард «Зенита» — прим.)? Очень важную, фундаментальную. Каждый день он отправлял мне сообщения, звал сюда. Лусиано отличный парень, мы друзья, и он точно поможет мне быстро освоиться здесь.