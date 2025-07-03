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Вега — о переходе в «Зенит»: «Лусиано Гонду каждый день звал меня сюда»

вчера, 17:58

Защитник «Зенита» Роман Вега высказался о факторах, повлиявших на его переход в команду.

У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» я принял легко и быстро. В течение недели всё подготовил, собрал вещи и приехал в Россию. Какую роль в моём трансфере сыграл Лусиано Гонду (аргентинский форвард «Зенита» — прим.)? Очень важную, фундаментальную. Каждый день он отправлял мне сообщения, звал сюда. Лусиано отличный парень, мы друзья, и он точно поможет мне быстро освоиться здесь.

Сегодня было официально объявлено о переходе 21-летнего аргентинца в состав «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
nikolah
nikolah
сегодня в 13:51
Вега наверно обалдел от вчерашнего погодного апокалипсиса
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:17
Остаётся надеяться, что у него всё получится...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:36, ред.
Ну Лусиано действительно Гонду раз каждый день звал в Зенит, причём редкостный
LOpp
LOpp
вчера в 18:34
В Зените аргентинская диаспора начала вытеснять бразильскую.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:09, ред.
Неужели забыл или с детства не мечтал играть в Зените?
Или по молодости лет не знает, что лепетать?))
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