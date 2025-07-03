 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыКлубный чемпионат мира 2025

ФИФА предложила бесплатные билеты на матч «Боруссия» — «Монтеррей»

вчера, 12:44

По информации Daily Mail, Международная федерация футбола (ФИФА) предлагает больше бесплатных билетов на матчи Клубного чемпионата мира.

Как сообщалось ранее, руководящий орган оповестил тех, кто заплатил за просмотр прерванной из-за погодных условий игры «Челси» — «Бенфика» в Шарлотте, что они могут получить четыре бесплатных билета на поединок миланского «Интера» и «Флуминенсе» на том же стадионе.

Теперь, как сообщает источник, стало известно, что ФИФА предложила посетителям встречи ПСЖ — «Интер Майами» в Атланте два бесплатных билета на поединок дортмундской «Боруссии» с мексиканским «Монтерреем».

Несмотря на предложение, стадион вместимостью 71 000 человек был заполнен менее чем наполовину, сообщалось о 31 442 зрителях.

Подписывайся в ВК
Все новости
Месси: «Я не был счастлив в Париже»
29 июня
Алаев призвал болельщиков прекратить бойкоты
28 июня
ОфициальноМатч ПСЖ — «Атлетико» стал самым посещаемым на групповом этапе КЧМ-2025
27 июня
ОфициальноСтало известно, сколько стоит самый дешёвый билет на Суперкубок России-2025
24 июня
Ачерби ответил фанату, пытавшемуся его высмеять за момент из финала ЛЧ
22 июня
ОфициальноОколо 1,5 млн билетов продали на матчи Клубного чемпионата мира
18 июня
 
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:14
На финал, ещё придется платить посетителям,что бы стадион заполнить. Какие нибудь малообеспеченные за паёк согласятся прийти.
Интересно деньги они на трансляциях как отбивают,когда Европа уже спит? Неужто Газпром всё погашает?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 23:12
Там вообще то бейсбол1
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:24
Футбол спорт номер 1 в мире, но не в США. Пока есть баскетбол, хоккей... интерес к футболу там будет не очень, скажем так.
112910415
112910415
вчера в 14:10
пусть привыкают постепенно к футболу !
курочка по зернышку клюёт ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:13
И зачем нужен такой турнир, который совсем не интересен в значительной своей части. Где это видано, чтобы раздавали бесплатные билеты. У Клубного чемпионата мира по футболу гораздо больше минусов, чем плюсов. ФИФА нужно что-то делать - соревнованию не хватает солидности. Нельзя думать только о же.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:04
ФИФА старается сделать красивую мину при плохой игре))) капиталисты бесплатно раздают билеты
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:53
Даже так народу не собрали.....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 