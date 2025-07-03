ФИФА предложила бесплатные билеты на матч «Боруссия» — «Монтеррей»

По информации Daily Mail, Международная федерация футбола (ФИФА) предлагает больше бесплатных билетов на матчи Клубного чемпионата мира.
Как сообщалось ранее, руководящий орган оповестил тех, кто заплатил за просмотр прерванной из-за погодных условий игры «Челси» — «Бенфика» в Шарлотте, что они могут получить четыре бесплатных билета на поединок миланского «Интера» и «Флуминенсе» на том же стадионе.
Теперь, как сообщает источник, стало известно, что ФИФА предложила посетителям встречи ПСЖ — «Интер Майами» в Атланте два бесплатных билета на поединок дортмундской «Боруссии» с мексиканским «Монтерреем».
Несмотря на предложение, стадион вместимостью 71 000 человек был заполнен менее чем наполовину, сообщалось о 31 442 зрителях.
Интересно деньги они на трансляциях как отбивают,когда Европа уже спит? Неужто Газпром всё погашает?
Интересно деньги они на трансляциях как отбивают,когда Европа уже спит? Неужто Газпром всё погашает?
курочка по зернышку клюёт ...
курочка по зернышку клюёт ...