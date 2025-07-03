ФИФА предложила бесплатные билеты на матч «Боруссия» — «Монтеррей»

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вчера, 12:44

По информации Daily Mail, Международная федерация футбола ( ФИФА ) предлагает больше бесплатных билетов на матчи Клубного чемпионата мира.

Как сообщалось ранее, руководящий орган оповестил тех, кто заплатил за просмотр прерванной из-за погодных условий игры «Челси» — «Бенфика» в Шарлотте, что они могут получить четыре бесплатных билета на поединок миланского «Интера» и «Флуминенсе» на том же стадионе.

Теперь, как сообщает источник, стало известно, что ФИФА предложила посетителям встречи ПСЖ — «Интер Майами» в Атланте два бесплатных билета на поединок дортмундской «Боруссии» с мексиканским «Монтерреем».

Несмотря на предложение, стадион вместимостью 71 000 человек был заполнен менее чем наполовину, сообщалось о 31 442 зрителях.