«Вест Хэм» ведет переговоры с Пелле

Итальянский нападающий Грациано Пелле может вернуться в Европу. На данный момент форвард выступает за китайский «Шаньдун Лунен», однако недавно переговоры с игроком провел «Вест Хэм», который ищет усиление атаки.

Камнем преткновения может стать огромная зарплата 32-летнего игрока, который зарабатывает в Китае порядка 13 млн фунтов в год. Сам футболист готов пойти на уступки в вопросе своих финансовых аппетитов, так как очень хочет вернуться в АПЛ. Ранее Пелле уже выступал в английской лиге, защищая цвета «Саутгемптона».