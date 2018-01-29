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В Испании утверждают, что в контракте Неймара прописаны отступные за игрока

сегодня, 13:11

В Испании пишут о том, что «Реал» сможет оформить трансфер нападающего ПСЖ Неймара грядущим летом без согласия парижского клуба.

Источник утверждает, что в контракте бразильца с французским клубом прописана сумма отступных (300 млн евро), хотя в Париже и отрицают это. Сообщается, что «Реал» знает о наличии такого пункта в контракте игрока и намерен разыграть эту карту летом.

В мадридском клубе якобы готовы платить Неймару 50 млн евро в год.

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заверил, что Неймар никуда не уйдет следующим летом.

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Все комментарии
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 22:10
У босов Реала крыша поехала,на эти деньги столько талантов накупить и до звед довести...
Ali barca
Ali barca
сегодня в 20:05
За одного игрока 300 млн это пиз....ц куда мир катится.Сколько молодых игроков можно тренировать за эти деньги
Agamaga
Agamaga
сегодня в 19:09
В Барселоне все хорошо, чтобы он переходил в стан сливок, а как известно, когда каталонцы в ударе, то и ловить остальным нечего. Шансы что-либо выиграть минимальны. Выиграть он сможет и с ПСЖ, да и распиарен как следует.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 18:46
300 лимонов)) Походу нас ждет новый трансферный рекорд)
NOVA
NOVA
сегодня в 17:53
неймар этим трансфером в псж просто порвал футбольный рынок. терь за каждого игрока требуют пипец какие деньги!!! может он и перейдет в Реал. но я думаю что лучше не надо за такие деньги. ну а если и перейдет, то наверное не этим летом. а позже!!!
112910415
112910415
сегодня в 17:17
вполне себе возможно
Dominators
Dominators ответил Ruslik1982
сегодня в 16:55
Ruslik1982:
в сегодняшнем футболе возможно они бы стоили столько же, сколько и Дзюба
Не юродствуй . Дзюба так погулять вышел . Одно слово игрочишка . Думаю их бы раскрутили так , что за ними гонялись бы все ТОП клубы Европы , причем за огромные деньги .Хотя их и раскручивать не нужно , они легенды .
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Dominators
сегодня в 16:47
Dominators:
Если за Неймара 300 лямов ,то сколько бы стоили Марадона , Гарринча , Пеле . По миллиарду бы не меньше . А наш Стрельцов за 500 . После дела этого 14ка Босмана , тот футбол который мы все любили , умер . В него пришли большие деньги , и он стал коммерцией .
в сегодняшнем футболе возможно они бы стоили столько же, сколько и Дзюба
Казанский
Казанский ответил Gigante Buono
сегодня в 15:54
Gigante Buono:
Васильев - вице-президент "Монако". И о подобном запрете он упомянул, когда его спросили о сумме отступных за Мбаппе, когда тот еще играл за монегасков.
Не знаю подробностей этой сделки,но все контракты футболистов в Евросоюзе открыты...
Gigante Buono
Gigante Buono ответил Казанский
сегодня в 15:50
Казанский:
Не знаю кто такой Васильев,но в мировой футбольной практике принято заявлять сумму отступных за футболистов и Франция не исключение.Вы хоть за Кокорина можете в контракт внести миллиард евро отступных,если он вам так сильно нужен)))
Васильев - вице-президент "Монако". И о подобном запрете он упомянул, когда его спросили о сумме отступных за Мбаппе, когда тот еще играл за монегасков.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:33
Неужели Неймар пепебьет авторитет Роналду в Реале
Казанский
Казанский ответил Gigante Buono
сегодня в 15:21
Gigante Buono:
Васильев, по-моему, об этом упоминал в одном из интервью.
Не знаю кто такой Васильев,но в мировой футбольной практике принято заявлять сумму отступных за футболистов и Франция не исключение.Вы хоть за Кокорина можете в контракт внести миллиард евро отступных,если он вам так сильно нужен)))
Gigante Buono
Gigante Buono ответил Казанский
сегодня в 15:18
Казанский:
С какого перепугу?))
Васильев, по-моему, об этом упоминал в одном из интервью.
Казанский
Казанский ответил Gigante Buono
сегодня в 15:15
Gigante Buono:
Во Франции ведь запрещено прописывать сумму отступных.
С какого перепугу?))
Gigante Buono
Gigante Buono ответил Dominators
сегодня в 15:15
Dominators:
Если за Неймара 300 лямов ,то сколько бы стоили Марадона , Гарринча , Пеле . По миллиарду бы не меньше . А наш Стрельцов за 500 . После дела этого 14ка Босмана , тот футбол который мы все любили , умер . В него пришли большие деньги , и он стал коммерцией .
Неизвестно, кто бы стоил дороже - Пеле или Стрельцов, если бы "кукурузник" не "закрыл" последнего.
Gigante Buono
Gigante Buono
сегодня в 15:09
Во Франции ведь запрещено прописывать сумму отступных.
Казанский
Казанский ответил Dominators
сегодня в 14:55
Dominators:
Если за Неймара 300 лямов ,то сколько бы стоили Марадона , Гарринча , Пеле . По миллиарду бы не меньше . А наш Стрельцов за 500 . После дела этого 14ка Босмана , тот футбол который мы все любили , умер . В него пришли большие деньги , и он стал коммерцией .
Футбол всегда был коммерцией на Западе.Это в Советском союзе раньше играли за флаги сборной и за свой завод(но тоже продавались и покупались)
И даже я,не уйди из ЦПМФ Рубин 4 года назад мог бы сейчас числиться игроком молодежки клуба и получать свой "маленький бонус" в сумме 20-40 тыс евро в год в зависимости от количества игр и результата))
Dominators
Dominators
сегодня в 14:50
Если за Неймара 300 лямов ,то сколько бы стоили Марадона , Гарринча , Пеле . По миллиарду бы не меньше . А наш Стрельцов за 500 . После дела этого 14ка Босмана , тот футбол который мы все любили , умер . В него пришли большие деньги , и он стал коммерцией .
VIPded
VIPded
сегодня в 14:42
Пусть покупают. Может, от Азара тогда отстанут...)))
denmig
denmig
сегодня в 14:36
Неймар всех объуйдет! - барса тому пример!
Казанский
Казанский
сегодня в 14:31
Есть надежда у СБГ-фанов,что Фурсенко просто поменяет Дзюбу на Неймара,т.к. у обоих в контракте прописаны отступные в 300 млн.евро и это будет равноценный обмен)))
mphuZ
mphuZ
сегодня в 14:31
Не стоит он таких денег.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:11
300 млн евро за Неймара? Пффф, пусть ПСЖ его оставит себе! Или Барселона вернет его в свои ряды) За такие деньжища королевский клуб может нескольких классных исполнителей подписать! Скажем, Азара и Алли.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:09
Княгиня графства «Сантьяго Бернабеского» от зависти изведётся!
NGY
NGY
сегодня в 14:04
Да нафиг он нужен за такие деньги, совсем Перес слетит с катушек, если осуществит этот трансфер.

Единственное, можно купить, если просчитать что приобретение Неймара принесет доход и окупит его в плане рекламы, продажи футболок и т.п..
ДСА
ДСА
сегодня в 13:58
Вот так легко ПСЖ заработает и выполнит финансовый фэйр-плей.
No problem
No problem
сегодня в 13:58
Если так и будеть устраивать там срач,
то шейх его сам за волосы выкинет.
marvel777
marvel777
сегодня в 13:54
чтобы там шейх не говорил если Неймар захочет он будет Реале.Да и переход в обратную сторону Роналду логичен.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:32
Я не знаю такого щедрого перца,который будет платить такое бабло!
cska plus
cska plus
сегодня в 13:31
Да пусть уже покинет.
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