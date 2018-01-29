В Испании утверждают, что в контракте Неймара прописаны отступные за игрока

В Испании пишут о том, что «Реал» сможет оформить трансфер нападающего ПСЖ Неймара грядущим летом без согласия парижского клуба.
Источник утверждает, что в контракте бразильца с французским клубом прописана сумма отступных (300 млн евро), хотя в Париже и отрицают это. Сообщается, что «Реал» знает о наличии такого пункта в контракте игрока и намерен разыграть эту карту летом.
В мадридском клубе якобы готовы платить Неймару 50 млн евро в год.
Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заверил, что Неймар никуда не уйдет следующим летом.
И даже я,не уйди из ЦПМФ Рубин 4 года назад мог бы сейчас числиться игроком молодежки клуба и получать свой "маленький бонус" в сумме 20-40 тыс евро в год в зависимости от количества игр и результата))
И даже я,не уйди из ЦПМФ Рубин 4 года назад мог бы сейчас числиться игроком молодежки клуба и получать свой "маленький бонус" в сумме 20-40 тыс евро в год в зависимости от количества игр и результата))
Единственное, можно купить, если просчитать что приобретение Неймара принесет доход и окупит его в плане рекламы, продажи футболок и т.п..
Единственное, можно купить, если просчитать что приобретение Неймара принесет доход и окупит его в плане рекламы, продажи футболок и т.п..
то шейх его сам за волосы выкинет.
то шейх его сам за волосы выкинет.