MLS приняла в свои ряды клуб Бекхэма

Сегодня в Майами состоялась пресс-конференция, на которой знаменитый в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм представил собственный клуб, ФК «Майами». Профессиональная футбольная лига США (MLS) одобрила заявку и приняла новый клуб.

«Наша миссия создать MLS клуб в Майами теперь завершена, мы полностью удовлетворены, благодарны и взволнованны. Мы обещаем нашим болельщикам в Майами и по всему миру, что наша команда заставит вас гордиться, наш стадион станет местом, где вы с удовольствием проведете время, а мы будем тщательно работать с молодежью», - отметил Бекхэм.

Символика клуба пока не определена, неизвестно также окончательное название ФК «Майами». Когда клуб сможет дебютировать в американском чемпионате, не сообщается.