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MLS приняла в свои ряды клуб Бекхэма

сегодня, 21:48

Сегодня в Майами состоялась пресс-конференция, на которой знаменитый в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм представил собственный клуб, ФК «Майами». Профессиональная футбольная лига США (MLS) одобрила заявку и приняла новый клуб.

«Наша миссия создать MLS клуб в Майами теперь завершена, мы полностью удовлетворены, благодарны и взволнованны. Мы обещаем нашим болельщикам в Майами и по всему миру, что наша команда заставит вас гордиться, наш стадион станет местом, где вы с удовольствием проведете время, а мы будем тщательно работать с молодежью», - отметил Бекхэм.

Символика клуба пока не определена, неизвестно также окончательное название ФК «Майами». Когда клуб сможет дебютировать в американском чемпионате, не сообщается.

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За адекватность
За адекватность ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 22:09
Владимipъ Григорянъ:
Эх, если бы РФС помогал бедным клубам и правильно распределял деньги, получаемые из гос. казны...
Скажу больше, если бы нашим олигархам ВВП обязал(приказал) содержать футбольный клуб на всё равно украденные деньги( не знаю, как правда это сделать, хоть под испугом расстрела), то я думаю олигархов хватило бы даже на 2--ю лигу. ИМХО.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 21:59
Эх, если бы РФС помогал бедным клубам и правильно распределял деньги, получаемые из гос. казны...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 21:54
Бекхэм развивает футбол.
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