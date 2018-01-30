Ролан Гусев: «Муса – это огромное усиление в атакующую линию ЦСКА»

Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал переход нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в стан армейской команды.

«Муса – это огромное усиление в атакующую линию. Непонятно, почему Муса сидел в „Лестере“ на лавке. Внутренние причины, видимо, какие-то. ЦСКА же он обязательно поможет и усилит. Виктор Ганчаренко хорошо знает его сильные и слабые стороны, поэтому Ахмед Муса без проблем вольётся в новые тактические построения.

Надо понимать, что на длинной дистанции играть в атаке Вернблум не сможет, поэтому приход Мусы произошёл в нужный момент. Плюс нигериец способен закрыть все позиции в нападении: играл и в центре, и слева, и справа. Вернблум не форвард. Да, у него получилось забить несколько голов, хорошо себя проявил, но это была вынужденная мера. Понтус – опорный полузащитник. Он ушёл в нападение, а центральная зона стала слабее».