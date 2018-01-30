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Ролан Гусев: «Муса – это огромное усиление в атакующую линию ЦСКА»

сегодня, 13:53

Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал переход нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в стан армейской команды. 

«Муса – это огромное усиление в атакующую линию. Непонятно, почему Муса сидел в „Лестере“ на лавке. Внутренние причины, видимо, какие-то. ЦСКА же он обязательно поможет и усилит. Виктор Ганчаренко хорошо знает его сильные и слабые стороны, поэтому Ахмед Муса без проблем вольётся в новые тактические построения.

Надо понимать, что на длинной дистанции играть в атаке Вернблум не сможет, поэтому приход Мусы произошёл в нужный момент. Плюс нигериец способен закрыть все позиции в нападении: играл и в центре, и слева, и справа. Вернблум не форвард. Да, у него получилось забить несколько голов, хорошо себя проявил, но это была вынужденная мера. Понтус – опорный полузащитник. Он ушёл в нападение, а центральная зона стала слабее».

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Все комментарии
Klasse
Klasse ответил Великолепный
сегодня в 18:54
Великолепный:
https://www.youtube.com/watch?v=zWpywJ0-lDY https://www.youtube.com/watch?v=ixf9vnUiaNQ
Давай еще лучшие отборы Элвера Рахимича скинь))
starche
starche
сегодня в 18:54
На безрыбье и рак - рыба!)))
Великолепный
Великолепный ответил Klasse
сегодня в 18:43
Klasse:
Муса - это тот, который в Лестере за последние полгода ни разу в заявку даже не попал? Да, роскошное усиление)))

sir_Alex
sir_Alex ответил Klasse
сегодня в 16:41
Klasse:
Муса - это тот, который в Лестере за последние полгода ни разу в заявку даже не попал? Да, роскошное усиление)))
Зато и у коней теперь есть свой зулус!)
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 16:03
У него на заднице уже такая мозоль, что он ее до конца чемпионата выводить будет.Вот кони, умора !
Klasse
Klasse
сегодня в 15:51
Муса - это тот, который в Лестере за последние полгода ни разу в заявку даже не попал? Да, роскошное усиление)))
Самовлюблённый Конь
Самовлюблённый Конь
сегодня в 15:47
Конечно хорошо, что Ахмеда вернули, но называть его "огромным усилением" не стал бы, не того калибра игрок, не Вагнер и не Сейду...
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 13:59
Я бы пока от восторгов воздержался. Неясно в какой он форме, хотя эмоциональный фон вроде высокий. Как Ганчаренко его будет использовать будет тоже неясно. Времени маловато осталось.
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