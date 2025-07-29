Карраскаль отправится в Бразилию, чтобы подписать контракт с «Фламенго»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль отравится в Бразилию, чтобы завершить переход во «Фламенго».
Колумбиец должен прилететь в Рио-де-Жанейро в среду, 30 июля. Ему предстоит пройти медосмотр и подписать контракт.
Что любопытно, «Фламенго» перечислит 12 миллионов евро не «Динамо», а «Атлетико Минейро». Это будет зачтено, как половина выплаты за трансфер в московский клуб 24-летнего полузащитника Рубенса.
ох,как я был счастлив когда его вам сплавили)))я трансферам на вход так не радовался)))
ох,как я был счастлив когда его вам сплавили)))я трансферам на вход так не радовался)))
это очень хорошая сделка)
это очень хорошая сделка)