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Карраскаль отправится в Бразилию, чтобы подписать контракт с «Фламенго»

вчера, 08:32

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль отравится в Бразилию, чтобы завершить переход во «Фламенго».

Колумбиец должен прилететь в Рио-де-Жанейро в среду, 30 июля. Ему предстоит пройти медосмотр и подписать контракт.

Что любопытно, «Фламенго» перечислит 12 миллионов евро не «Динамо», а «Атлетико Минейро». Это будет зачтено, как половина выплаты за трансфер в московский клуб 24-летнего полузащитника Рубенса.

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Все комментарии
Датак
Датак ответ баск (раскрыть)
вчера в 14:08
ты походу один такой)
ох,как я был счастлив когда его вам сплавили)))я трансферам на вход так не радовался)))
баск
баск ответ Датак (раскрыть)
вчера в 13:12
Ну почему же, я вот очень даже радуюсь, расстаться с Хорхе за 12 лямов-
это очень хорошая сделка)
Датак
Датак
вчера в 13:05
очень странно,что кто то из динамиков переживает,а не радуется этой сделке. самый безмозглый технарь из всех,что я когда либо видел
альсато
альсато
вчера в 10:14
Отказаться от Хорхе на футбольном поле для Динамо...это нужен..либо поступок (подкрепленный тактикой и стратегией), либо глупость-в сумме 12-ти лямов евро-бумажек...как говорят аксакалы: футбола нет в стране!...есть процесс по зарабатыванию пиастров ВСЕХ, кто к этому театру причастен!))))
Capral
Capral
вчера в 09:02, ред.
Сейчас это уже большого значения не имеет, но всё же, хотелось бы знать- чьё это решение- Карпина или руководства. Такой безумной глупости, никак не ожидал...
2m9zqes33kyz
2m9zqes33kyz
вчера в 08:43
Похоже Динамо работает в убыток.
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