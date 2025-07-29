Карраскаль отправится в Бразилию, чтобы подписать контракт с «Фламенго»

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вчера, 08:32

Полузащитник московского «Динамо» отравится в Бразилию, чтобы завершить переход во «Фламенго».

Колумбиец должен прилететь в Рио-де-Жанейро в среду, 30 июля. Ему предстоит пройти медосмотр и подписать контракт.

Что любопытно, «Фламенго» перечислит 12 миллионов евро не «Динамо», а «Атлетико Минейро». Это будет зачтено, как половина выплаты за трансфер в московский клуб 24-летнего полузащитника .