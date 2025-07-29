Стала известна будущая зарплата Жоау Феликса в «Аль-Насре»

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вчера, 08:18

Нападающий «Челси» в Саудовской Аравии будет зарабатывать в 2,5 раза больше, чем в Англии.

По информации источника, зарплата 25-летнего футболиста в «Аль-Насре» составит около 17,5 млн евро за сезон. В составе «синих» он получал около 7 млн евро, а португальская «Бенфика», с которой Феликс тоже вёл переговоры в это межсезонье, предлагала ему лишь 3 млн евро.

Ранее стало известно, сколько саудовцы заплатят за покупку футболиста.

В 2025 году Феликс играл в аренде у «Милана». Он провёл 15 матчей в Серии A, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.