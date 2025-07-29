Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Стала известна будущая зарплата Жоау Феликса в «Аль-Насре»

вчера, 08:18

Нападающий «Челси» Жоау Феликс в Саудовской Аравии будет зарабатывать в 2,5 раза больше, чем в Англии.

По информации источника, зарплата 25-летнего футболиста в «Аль-Насре» составит около 17,5 млн евро за сезон. В составе «синих» он получал около 7 млн евро, а португальская «Бенфика», с которой Феликс тоже вёл переговоры в это межсезонье, предлагала ему лишь 3 млн евро.

Ранее стало известно, сколько саудовцы заплатят за покупку футболиста.

В 2025 году Феликс играл в аренде у «Милана». Он провёл 15 матчей в Серии A, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Челси» следит за защитником «Аталанты»
Вчера, 08:08
СлухиНиколас Джексон может заменить Исака в «Ньюкасле»
Вчера, 00:17
Слухи«Аль-Наср» направил в «Манчестер Юнайтед» предложение о трансфере Антони
28 июля
Прощай, Алехандро. МЮ не даст третьего шанса Гарначо
28 июляСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии7
СлухиНападающий «Реала» Родриго не хочет переходить в «Тоттенхэм»
28 июля
СлухиРоналду посоветовал «Аль-Насру» подписать защитника «Челси»
28 июля
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:42
Ну и зачем ему шляться по арендам? Тем более, что в Европе стало хуже получаться. А в Саудовской Аравии хорошо - в футбол играть умеют, зарплата отличная, и . какой партнёр достался Феликсу. Что касается Роналду, то ему нужно просто подносить снаряды. На кону рекорд - одна тысяча мячей в официальных матчах..
8dx762jef9ct
8dx762jef9ct
вчера в 08:31
Зарплата фантастическая, разлагающая футбол.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 