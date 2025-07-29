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«Реал» не хочет продлевать контракт с Алабой

вчера, 09:32

Сезон-2025/26, скорее всего, станет последним в мадридском «Реале» для защитника сборной Австрии Давида Алабы.

Действующий контракт 33-летнего футболиста рассчитан до 30 июня следующего года, однако мадридцы не планируют продлевать соглашение. «Реал» был готов расстаться с Алабой в нынешнее межсезонье, однако на защитника не нашлось покупателей, поскольку большую часть минувшего сезона он пропустил из-за травм, сыграв лишь 14 матчей во всех турнирах.

В Мадриде бывший игрок «Баварии» зарабатывает по 10,5 млн евро в год.

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Реал  Алаба Давид
Перевод с as.com
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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:12
Так в чём же дело? Человеку́ далеко за тридцать, он получает огромную зарплату, при этом не играет за Реал совсем. Первое, что приходит на ум, ни в коем случае не продлевать с ним контракт. Я думаю, Перес уже поставил задачу - избавиться от Алабы. Всё логично. Игроку остаётся лишь смириться. Его ждёт окончательный расчёт.
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:01
Травмы...
33 года....
10.5 млн....
Плюс год = 34....
Если что, то только в пески....
А так или ногу "оторвут" или Мальдивы)
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 09:37
Думаю, что карьеру Алабы сгубили травмы, он так и не смог от них оправиться и вернуться на прежний уровень. Австрийцу стоит задуматься о завершении карьеры и перестать себя мучать. В Реале он заработал предостаточно.
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