«Реал» не хочет продлевать контракт с Алабой

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вчера, 09:32

Сезон-2025/26, скорее всего, станет последним в мадридском «Реале» для защитника сборной Австрии .

Действующий контракт 33-летнего футболиста рассчитан до 30 июня следующего года, однако мадридцы не планируют продлевать соглашение. «Реал» был готов расстаться с Алабой в нынешнее межсезонье, однако на защитника не нашлось покупателей, поскольку большую часть минувшего сезона он пропустил из-за травм, сыграв лишь 14 матчей во всех турнирах.

В Мадриде бывший игрок «Баварии» зарабатывает по 10,5 млн евро в год.