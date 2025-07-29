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Луис Диас прилетел в Мюнхен, чтобы завершить переход в «Баварию»

вчера, 09:10

Нападающий сборной Колумбии Луис Диас прилетел в Мюнхен, чтобы оформить переход в «Баварию» из «Ливерпуля».

Сегодня, 29 июля, колумбиец должен пройти медосмотр и подписать контракт с чемпионами Германии.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 75 миллионов евро.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:17
Хороший игрок
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:29
Из одного временного гранда, перешёл в стабильный Гранд.
Бавария это фейс Бундеслиги и Германии.
Каждый немец стремится попасть в эту Машину
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:26
Он вроде бы в Барсу больше хотел... Но там Маркус опередил.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:19
Удачи, успехов и побед Лучо с Баварией!
только не в играх с красными
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:55
Фланги будут опасные теперь, Диас и Олисе будут напрягать защиту любого соперника.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:29
Это хорошая сделка для Ливерпуля
lk_483777
lk_483777
вчера в 09:39
Пожелаю удачи Луису! Классный игрок.
Стать чемпионом Бундеслиги он может уже в след. сезоне, а вот чего добьется Бавария на международной арене - это вопрос.
lk_483777
lk_483777 ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 09:36
Чем же?
Клоппу и Слоту нравился все года, иначе продали бы давно, а Вам вдруг не понравился :)
YNWA
YNWA
вчера в 09:34
Рад его продаже, не нравится он мне!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 09:29
Мои тоже!!! С удовольствием понаблюдаю!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:19
Баварии мои поздравления. Крутого вингера зацепили "красные".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:18
Из одного гранда в другой перешёл...
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