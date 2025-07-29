Луис Диас прилетел в Мюнхен, чтобы завершить переход в «Баварию»

Нападающий сборной Колумбии Луис Диас прилетел в Мюнхен, чтобы оформить переход в «Баварию» из «Ливерпуля».
Сегодня, 29 июля, колумбиец должен пройти медосмотр и подписать контракт с чемпионами Германии.
Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 75 миллионов евро.
Бавария это фейс Бундеслиги и Германии.
Каждый немец стремится попасть в эту Машину
Бавария это фейс Бундеслиги и Германии.
Каждый немец стремится попасть в эту Машину
только не в играх с красными
только не в играх с красными
Стать чемпионом Бундеслиги он может уже в след. сезоне, а вот чего добьется Бавария на международной арене - это вопрос.
Стать чемпионом Бундеслиги он может уже в след. сезоне, а вот чего добьется Бавария на международной арене - это вопрос.
Клоппу и Слоту нравился все года, иначе продали бы давно, а Вам вдруг не понравился :)
Клоппу и Слоту нравился все года, иначе продали бы давно, а Вам вдруг не понравился :)