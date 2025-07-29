Луис Диас прилетел в Мюнхен, чтобы завершить переход в «Баварию»

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вчера, 09:10

Нападающий сборной Колумбии прилетел в Мюнхен, чтобы оформить переход в «Баварию» из «Ливерпуля».

Сегодня, 29 июля, колумбиец должен пройти медосмотр и подписать контракт с чемпионами Германии.