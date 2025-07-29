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Голенков: «„Ростов“ сможет обыграть „Спартак“ и взять Кубок России»

вчера, 09:08
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20:45 Не начался

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о предстоящем матче Кубка России против «Спартака».

Конечно, нам по силам обыграть «красно-белых». Мы играем дома и ждём поддержки наших трибун. Важно побеждать в каждом матче. Можем ли мы выиграть трофей? Да.

Напомним, что в прошедшем сезоне ростовчане дошли до Суперфинала Кубка России, но уступили в серии пенальти ЦСКА (0:0, 3:4 по пен.).

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:02
Егорка, ну насчет кубка это конечно далёкие перспективы, а вот обыгрывать Спартак в кубковых поединках это уже традиция, а её нарушать нельзя))
galeevae
galeevae ответ 567jbamxgc9q (раскрыть)
вчера в 10:21
Ростову сложнее будет. Для повторения успеха Балтики еще Карасев нужен со своей бригадой, а там Буланов судить будет.
quk79b29973m
quk79b29973m
вчера в 10:17
Стоит только пожелать Ростову выиграть у спартака.
lotsman
lotsman
вчера в 10:03
Дома Ростов хорошо играет. Так что обыграть Спартак вполне могут.
Capral
Capral
вчера в 09:38, ред.
Ростов приятно удивил в двух турах чемпионата, несмотря на потерю ведущих игроков!!! Команда смотрится боевитой, грамотной, а тренер продолжает дело Валерия Георгиевича, ничего не меняя в его работе. Да и поражения были не по игре...
А вот Спартак выглядит продолжением неудачного весеннего отрезка, когда команда растеряла всё осеннее преимущество, смотрится неубедительно. Кроме всего, Ростов всегда был неудобным соперником для КБ.
Вопрос только- в каком составе команды выйдут на поле...

Жду интересный футбол!!!
альсато
альсато
вчера в 09:29
Еще не одной игры не сыграли в Кубке, а уже грезят о трофее)))))...а с другой то стороны-на хрена вступать в баталии если не мечтать о трофее))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:15
Всё это разговоры посмотрим что будет на деле
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:15
Надо делом доказывать а не словами
567jbamxgc9q
567jbamxgc9q
вчера в 09:10
Вполне возможно, чем Ростов хуже Балтики.
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