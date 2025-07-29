Голенков: «„Ростов“ сможет обыграть „Спартак“ и взять Кубок России»

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вчера, 09:08

Нападающий «Ростова» высказался о предстоящем матче Кубка России против «Спартака».

Конечно, нам по силам обыграть «красно-белых». Мы играем дома и ждём поддержки наших трибун. Важно побеждать в каждом матче. Можем ли мы выиграть трофей? Да.