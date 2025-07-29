Голенков: «„Ростов“ сможет обыграть „Спартак“ и взять Кубок России»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о предстоящем матче Кубка России против «Спартака».
Конечно, нам по силам обыграть «красно-белых». Мы играем дома и ждём поддержки наших трибун. Важно побеждать в каждом матче. Можем ли мы выиграть трофей? Да.
Напомним, что в прошедшем сезоне ростовчане дошли до Суперфинала Кубка России, но уступили в серии пенальти ЦСКА (0:0, 3:4 по пен.).
А вот Спартак выглядит продолжением неудачного весеннего отрезка, когда команда растеряла всё осеннее преимущество, смотрится неубедительно. Кроме всего, Ростов всегда был неудобным соперником для КБ.
Вопрос только- в каком составе команды выйдут на поле...
Жду интересный футбол!!!
А вот Спартак выглядит продолжением неудачного весеннего отрезка, когда команда растеряла всё осеннее преимущество, смотрится неубедительно. Кроме всего, Ростов всегда был неудобным соперником для КБ.
Вопрос только- в каком составе команды выйдут на поле...
Жду интересный футбол!!!