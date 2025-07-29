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Дзюба: «Для РПЛ „Сочи“ ещё не готов»

вчера, 08:53
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 4Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал крупную победу своей команды над «Сочи» во втором туре чемпионата РПЛ:

Со стороны показалось, что «Акрону» было легко в первом тайме? Непросто. Наверное, повлиял гол, где ошибся Рудаков. Но потом он вернул команде должок – отбил от меня пенальти. Первый мяч, наверное, их надломил. Мне кажется, для РПЛ они еще не готовы, слишком высоко у них линия играет. Эта схема – импровизация от испанского специалиста.

«Акрон» победил со счетом 4:0, а Дзюба забил гол и сделал результативную передачу, что позволило Артему побить рекорд Дмитрия Лоськова по количеству результативных действий в РПЛ.

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Все комментарии
u774num4v93u
u774num4v93u
вчера в 10:50
Сегодня посмотрим на них в кубке
YNWA
YNWA ответ 69kc88xmkjja (раскрыть)
вчера в 10:26
Такие клоуны на тв нужны, без них скучно.
69kc88xmkjja
69kc88xmkjja
вчера в 10:20
Дзюба готовится к роли эксперта на Матч ТВ.
альсато
альсато
вчера в 09:36
После такого интервью...Артему пора переходить на тренерское поприще))))...а так то..ты чего пендаль то не забил?...а кто готов или не готов, узнаем в конце сезона!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:01
Ротенберг так не думает ☝️😜
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