Дзюба: «Для РПЛ „Сочи“ ещё не готов»

Нападающий «Акрона» прокомментировал крупную победу своей команды над «Сочи» во втором туре чемпионата РПЛ :

Со стороны показалось, что «Акрону» было легко в первом тайме? Непросто. Наверное, повлиял гол, где ошибся Рудаков. Но потом он вернул команде должок – отбил от меня пенальти. Первый мяч, наверное, их надломил. Мне кажется, для РПЛ они еще не готовы, слишком высоко у них линия играет. Эта схема – импровизация от испанского специалиста.