Бериша — о своём уходе из «Ахмата»: «Я был шокирован решением клуба»

Бывший полузащитник «Ахмата» прокомментировал свой уход из клуба.

Для меня это был второй дом. Я играл в «Ахмате» восемь с половиной лет, жил в Грозном и проводил там много времени с семьёй. Покидать «Ахмат» было очень тяжело для меня, ведь я провёл долгие годы в этом клубе и хотел завершить карьеру здесь. Однако не получилось. Президент клуба сказал, что не заинтересован в продолжении сотрудничества со мной. Я об этом не догадывался, потому что прошёл предсезонную подготовку с командой, показал хороший уровень. Был немного шокирован таким решением, но это футбол, здесь такое случается. Никаких обид на «Ахмат» у меня нет. Я очень уважаю клуб и президента. Здесь был мой дом. Я понял это решение и сказал, что всё хорошо.