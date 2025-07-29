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Бериша — о своём уходе из «Ахмата»: «Я был шокирован решением клуба»

вчера, 08:29

Бывший полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал свой уход из клуба.

Для меня это был второй дом. Я играл в «Ахмате» восемь с половиной лет, жил в Грозном и проводил там много времени с семьёй. Покидать «Ахмат» было очень тяжело для меня, ведь я провёл долгие годы в этом клубе и хотел завершить карьеру здесь. Однако не получилось. Президент клуба сказал, что не заинтересован в продолжении сотрудничества со мной. Я об этом не догадывался, потому что прошёл предсезонную подготовку с командой, показал хороший уровень. Был немного шокирован таким решением, но это футбол, здесь такое случается. Никаких обид на «Ахмат» у меня нет. Я очень уважаю клуб и президента. Здесь был мой дом. Я понял это решение и сказал, что всё хорошо.

Напомним, что 17 июля было официально объявлено об уходе Бериши из команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:50
про скрытые пружины мы не узнаем ...
альсато
альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 09:40
Комментарии из клуба, мы не узнаем!))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:47
Значит у Ахмата был аргумент... Просто в Грозном не принято выносить сор из избы.
apaqz9s6ejfy
apaqz9s6ejfy
вчера в 08:45
Вообще не понятно как можно бросаться такими игроками.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 08:35
Албан классный игрок и решение руководства клуба о его отчислении вызывает много вопросов...???
Гость
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